Identifican al autor del ataque a la sede del PP de Huesca con pintura roja: ya fue detenido por difundir mensajes antisemitas

La puerta de la sede del PP de Huesca tras el ataque. E. E.

Agentes de la Policía Nacional han identificado al autor de los daños realizados en la sede del PP de Huesca.

Los hechos tuvieron lugar el día 28 de agosto, cuando los responsables del PP en Huesca denunciaron los desperfectos ocasionados en la fachada de dicha sede.

La sede amaneció ese día cubierta de pintura roja, con huevos en la fachada y dos pollos muertos en la puerta, una escena que ha dejado "estupefactos" a los responsables y los trabajadores del partido.

La escena recordó más a un rito de santería que a una acción vandálica al uso. No en vano, en el interior de los animales se han llegado a encontrar notas escritas a mano a favor de Putin y en contra de la OTAN, así como un folleto del Instituto Aragonés de la Mujer.

Las gestiones realizadas para el esclarecimiento de estos hechos han permitido averiguar la identidad del autor, informándose a la autoridad judicial correspondiente.

El autor de estos actos fue detenido en el mes de marzo por delito de odio, por difundir en redes sociales mensajes antisemitas.

Al ver las imágenes, muchos trabajadores no podían dar crédito. "Creíamos que los pollos que habían dejado en la puerta eran de goma, pero ha resultado que no", contaba uno de ellos.