Septiembre no da truega al Pirineo aragonés: 23 personas rescatadas por caídas y mala planificación en una semana

Hace tres semanas que se dejó atrás agosto y las vacaciones. Lo que podía significar un descenso de los trabajos de rescate en el Pirineo aragonés ha quedado en un espejismo. Las unidades del Greim del Pirineo han tenido una semana de intenso trabajo que se ha saldado con 23 personas rescatadas en 14 intervenciones.

Entre la lista que se congrega, los equipos de rescate han acudido a rescatar en hasta cuatro ocasiones a senderistas a causa de no poder continuar la ruta por mala planificación o desorientación. El lunes rescataron a una mujer de 29 años de Mallorca en Puente Villacantal (Alquézar) a causa de una "sobrestimación de sus posibilidades y falta de atención".

Por el mismo motivo también intervinieron el martes en Collado de la Renclusa (T.M. Benasque) para poner a salvo a dos hombres franceses. El jueves se repitió con un turista noruego en las faldas de la Montaña Oroel y el sábado se rescató a un vecino de Lérida en el Valle de Pineta.

Múltiples caídas

Las caídas durante la actividad han activado el Greim hasta en nueve ocasiones. La más grave tuvo lugar este sábado 20 de septiembre cuando un montañero cayó de varios niveles en el Pico Perdiguero del Parque Natural Posets Maladeta.

El hombre de 58 años sufrió un traumatismo craneal, luxación de hombro, rotura de un dedo y esguince de tobillo por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Barbastro para tratar las heridas.

Así, se han ido acumulando algunas caídas con consecuencia de lesiones como una parapentista de 53 años que al aterrizar se lesionó ambos tobillos en la zona del Refugio de Lizara por lo que fue rescatada y trasladada al Hospital de San Jorge de Huesca el miércoles 17 de septiembre. O ese mismo día un hombre de 71 años sufrió una lesión en la pierna tras caerse en el Pico Aspe.

El miércoles estuvo cargado de rescate. A los mencionados se suma el rescate de cuatro montañeros polacos en el Glaciar del Aneto. Dos de ellos se habían precipitado por el glaciar, sufriendo laceraciones varias en todo el cuerpo. Fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque.

Un día después también rescataban a dos montañeros de 21 y 22 años al fracturarse el tobillo uno de ellos cuando se encontraban en la cara norte de Monte Perdido. El mismo día también acudieron a rescatar a un hombre de 66 años tras caer y sufrir una rotura fibrilar de gemelo en el GR11 de Candanchú a Lizara (Aragüés del Puerto).

El día 19 acudieron a atender una fractura de pie de una barranquista al chocar con piedras al caer en el barranco de Eriste.

Intoxicaciones y bajadas de azúcar

Más allá de heridas ocasionadas por caídas, el Greim también tuvo que efectuar intervenciones ante problemas sanitarios que se desarrollaron cuando los senderistas estaban en plena excursión.

Ambas intervenciones se llevaron a cabo el sábado 20 de septiembre. La primera a causa de una hipoglucemia (bajada de azúcar) a un hombre de 27 años cuando se encontraba en la senda Puerto de Benas del Parque Natural de Posets Maladeta. Acompañada de una mujer, ambos fueron rescatados y trasladados al centro de salud de Benasque.

Horas después, en el Collado de Brazatos (Panticosa) cuatro montañeros que estaban realizando la actividad dieron la voz de alarma ya que dos de ellos no podían continuar al parecer a causa de una intoxicación. Los dos heridos de 37 años fueron trasladados hasta el Hospital de Jaca.