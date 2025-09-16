Humberto, padre de las tres únicas niñas de su pueblo: "Nos han quitado la ruta de bus escolar"

La supervivencia de los pueblos más pequeños es una de las prioridades que tiene Aragón para los próximos años. Para ello, garantizar los servicios más esenciales es básico, ya que una falta de determinados recursos, como pueden ser sanitarios o educativos, puede acabar por decantar la balanza y hacer que las familias se vayan del pueblo.

Es el caso de la familia de Humberto, que este año ha perdido la ruta de bus escolar que llevaba a sus tres hijas desde Piracés hasta Huesca, un trayecto de cerca de media hora en coche. Son las tres únicas niñas del pueblo, que apenas tiene un centenar de habitantes censados, aunque en el día a día residen bastantes menos.

“El año pasado conseguimos por fin que tuvieran transporte escolar todas. Este curso quitaron la ruta y la tengo que subir hasta Novales”, cuenta Humberto.

Las dos mayores van a Secundaria al IES Pirámide, y sí tienen un taxi que las va a buscar y recoger diariamente. Sin embargo, la pequeña, de nueve años y estudiante de Primaria, no tiene transporte que acuda a su casa, y su padre tiene que llevarla todos los días a otro pueblo, a Novales, para que, ahí sí, coja el bus escolar.

Una de las soluciones que se podrían plantear es que el mismo taxi lleve a las tres niñas, pero la diferencia de horarios entre las clases de Primaria y Secundaria hace prácticamente inviable esta opción.

“Tenemos la suerte de que yo soy agricultor y me puedo organizar. Si entrara a trabajar en una empresa, por ejemplo, a las 7.00, tendríamos un problema”, señala Humberto.

Para intentar solucionar el asunto, Humberto se trasladó al Departamento de Educación para intentar buscar una solución, pero de momento no ha habido fortuna.

Hasta ahora, ningún miembro de esta familia se ha planteado abandonar el pueblo, pese a los inconvenientes. “Ellas han nacido aquí y han estado toda la vida. Nunca han vivido en otro sitio”, recuerda Humberto.

Desde el Departamento de Educación reconocen la situación, pero ven complicado encontrar una solución y garantizar que esta familia podrá acogerse a las ayudas individualizadas de transporte. Remarcan que no es un problema de presupuesto, ya que este curso hay más de 650 rutas y 23 millones de presupuesto, y que, pese a la orden que solo obliga a tener ruta escolar a partir de seis niños, ya se hacen muchas excepciones hasta donde es posible.

Además, inciden en que el Gobierno aragonés ya está teniendo la falta de conductores está provocando dificultades para encontrar taxistas y servicios de transporte.