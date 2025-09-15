La plataforma ‘Sijena Sí’ se concentrará en el MNAC para exigir el regreso de las pinturas: "La sentencia es la que es"

La plataforma ‘Sijena Sí’ ha convocado una manifestación para el día 27 de septiembre ante el MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) para exigir el cumplimiento de la sentencia para la devolución de las pinturas del Monasterio de Sijena. A través de la página web de la plataforma se puede pedir información y apuntarse al viaje, ya sea en coche particular o en autobús.

El representante de la plataforma ‘Sijena Sí’, Juan Yzuel, ha invitado a sumarse a toda la sociedad aragonesa. “Queremos que haya una representación sustanciosa, una presencia clara que diga, en la capital de Cataluña, que estamos aquí para recuperar lo que es nuestro, lo que nunca debería haberse movido de Sijena”, ha señalado.

Alfonso Salillas, anterior alcalde de Villanueva de Sijena y ahora concejal, ha intervenido también para remarcar que la devolución de las pinturas “es ya cosa juzgada” y que “el tiempo de los técnicos ya pasó”. “El MNAC presentó 12 técnicos como testigos, y estos, que no podían mentir ante el juez, dijeron que sí se podían trasladar”, ha recordado.

Salillas ha recordado que “la primera vez que pedimos desde Villanueva de Sijena que se devolviera el patrimonio del Monasterio fue hace casi 30 años”, y ya lo había hecho también “la Diputación de Huesca en 1939 y la priora del Monasterio en 1940”. “Durante muchos años nos dijeron que las pinturas estaban en perfectas condiciones en el MNAC y ahora, de repente, parece que no es así, y que por eso no se pueden trasladar”. “La sentencia es la que es, y ahora toca ejecutar”, ha afirmado el exalcalde.

Unas 20 entidades ya se han sumado a esta iniciativa, junto a los partidos Teruel Existe y Chunta Aragonesista. Tomás Guitarte, portavoz del grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe, ha criticado que “haya que exigir el cumplimiento de una sentencia”, y ha hecho hincapié en que “toda esta operación que estamos viviendo no son sino maniobras dilatorias para intentar retrasar un proceso que debería ser irreversible”.

Por su parte, Isabel Lasobras, secretaria general de CHA, ha resaltado que Sijena es “un emblema de nuestra historia y de nuestra cultura” y su entorno “merece una protección real frente a proyectos que puedan deteriorar su valor”, como es el caso de un macroproyecto eólico junto al Monasterio.