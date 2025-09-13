Una tormenta destroza campos agrícolas, coches y tejados en Huesca: “Nunca se había visto una granizada así”

Un granizo del tamaño de pelotas de golf ha azotado a varias localidades de Huesca durante la última madrugada, principalmente en el Somontano de Barbastro. Las zonas más afectadas han sido campos de oliva, aunque el pedrisco también ha dañado lunas de coches, mobiliario, tejados de naves y hasta placas solares.

La tormenta ha llegado de madrugada hasta zonas del Somontano de Barbastro y La Litera, con fuerte lluvia y una granizada que ha anegado multitud de pueblos y campos agrícolas.

Una de las localidades más afectadas ha sido Adahuesca, a los pies de la sierra de Guara, en donde los vecinos no recuerdan una tormenta parecida. Calculan que han caído hasta 50 litros en menos de media hora. “Ha sido una auténtica barbaridad. Ha destrozado toda la agricultura, olivos, almendras pendientes de coger, viñas que estaban vendimiando…”, ha contado el alcalde, Francisco Franco Gistau.

De hecho, prácticamente toda la cosecha de almendra se ha perdido, y ha dejado consecuencias para los próximos años. “El año pasado tuvimos una cosecha excelente y este año estará todo en el suelo. El árbol está dañado. Dudo mucho que el año que viene haya cosecha, como mínimo. Y así con todo. Te pone los pelos de punta. Es una pena, con todo el esfuerzo que cuesta mantener todo y en 10 minutos lo pierdes todo”, lamenta el alcalde.

Además de los campos, un granizo de estas características ha dejado daños en vehículos, lunas de coches, persianas, tejados de naves e infraestructuras y hasta una planta de placas solares. Igualmente, un árbol cayó en mitad de la carretera, aunque los técnicos ya lo han retirado. “Prácticamente todas las casas tenemos medidor de agua y la piedra los ha destrozado”, cuenta Francisco Franco Gistau.

Durante la pasada madrugada, el granizo azotó varias localidades de la provincia de Huesca, como Aguas, Camporrels o Peralta, dejando su huella en calles y explotaciones agrícolas y ganaderas.