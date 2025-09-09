El MNAC mueve ficha en el 'caso Sijena': los técnicos catalanes piden al juez entrar en el Monasterio

El MNAC quiere entrar en el Monasterio de Sijena para corroborar que cumple con todos los requisitos para albergar las pinturas murales. La Dirección del Museo ha pedido permiso al juez para poder acceder al templo oscense y poder evaluar el destino de las obras, que necesitan de un ambiente, temperatura y humedad relativa e iluminación concretos para no dañar más el estado de los bienes.

Será el juez de la Audiencia Provincial el que permita o no el acceso de los técnicos catalanes al Monasterio de Sijena, dentro de lo que se considera un nuevo movimiento en la larga partida de ajedrez por las pinturas. El magistrado ya tuvo que ordenar al MNAC que permitiera la entrada de los representantes de Gobierno de Aragón, que fueron recibidos entre protestas y con una manifestación de independentistas catalanes.

El MNAC quiere entrar en el Monasterio para completar la primera de las siete fases que contempla su cronograma de 18 meses para completar el traslado a Sijena. Este plazo es prácticamente el doble que el preparado por el Gobierno de Aragón y ratificado por el juez, si bien en el Pignatelli se resta importancia al tiempo necesario para completar el gran deseo de volver a ver las pinturas en las paredes del Monasterio.

Desde el Gobierno aragonés, que no tienen ninguna conversación al respecto con el MNAC, no se pondrá ninguna traba a la entrada de técnicos catalanes al Monasterio de Sijena si así lo dictamina el juez, ya que están plenamente convencidos de que el templo cumple con todos los requisitos para albergar las pinturas.

No en vano, el Gobierno de Aragón ha invertido más de dos millones de euros para convertir este histórico espacio, fundado en 1188 por la reina Sancha, en un centro museístico de primer nivel. En él ya se expone una selección de las 99 obras recuperadas en 2016 y 2017.

Es el último capítulo de la larga batalla judicial que se emprendió desde Aragón para recuperar los bienes que fueron expoliados de Sijena hacia Cataluña. Finalmente, entre 2016 y 2017, por orden del juez, se devolvieron las cerca de cien obras que se ubicaban en el MNAC y el Museo Diocesano de Lérida.

Desde su retorno al monasterio en 2016 y 2017 y hasta 2022, todos los bienes muebles que forman parte del cenobio y de su historia se almacenaron provisionalmente en las dependencias de los antiguos dormitorios, esperando tanto la firmeza de la sentencia judicial que dictaba su retorno como a la adecuada restauración y acondicionamiento de esta zona para su exposición pública definitiva.

En 2022, se trasladaron todos los bienes a la sala capitular, ya restaurada y climatizada desde 2018. En ese espacio permanecieron hasta marzo de 2025, cuando el Monasterio de Sijena reabrió sus puertas para reivindicarse como un icono de la Corona de Aragón, difundiendo la historia y patrimonio de una Comunidad histórica.

Solo en el primer mes y medio, el Real Monasterio de Santa María de Sijena recibió más de 2.500 visitantes. La gran novedad es que se podrá realizar una visita única al Monasterio, evitando gestionar dos entradas independientes como sucedía en el pasado. Así, se podrá conocer en un mismo recorrido el patio exterior, la iglesia, el sepulcro, el claustro, la sala capitular y los antiguos dormitorios, donde se ubicará el museo.