Alerta de la Aemet en Aragón: aviso naranja por lluvias y tormentas con granizo en Huesca

Se vuelven a activar las alertas en Aragón. Tras un sábado estable en todo el territorio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido varios avisos para este domingo 31 de agosto, el último día del mes y una de las jornadas principales de operación retorno en España.

Esa fecha estará marcada en Aragón por varios avisos meteorológicos importantes que habrá que tener en cuenta en algunos puntos de la geografía.

En primer lugar, se ha activado un aviso de nivel naranja por lluvias y tormentas en el Pirineo y Huesca centro entre las 14.00 y las 23.59. La previsión de precipitación acumulada en una hora es de 30 mm, además de probabilidad de granizo grande y rachas de viento fuertes.

Por su parte, las lluvias y tormentas en Huesca sur, Ribera del Ebro y Cinco Villas, entre las 14.00 y las 23.59 serán algo más leves, con un aviso de nivel amarillo. No obstante, en estos puntos también se esperan rachas de viento fuertes y granizo y una precipitación acumulada en una hora de 15mm.

Todas las alertas están previstas desde las 14.00 hasta las 23.59 del día 31 de agosto.