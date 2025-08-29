Atacan la sede del PP de Huesca con pintura roja y dos pollos muertos: "Nos hemos quedado estupefactos"

La puerta de la sede del PP de Huesca tras el ataque. E. E.

La sede del PP de Huesca, situada en el número 4 de la céntrica calle de Saturnino López Novoa, ha amanecido esta madrugada cubierta de pintura roja, con huevos en la fachada y dos pollos muertos en la puerta, una escena que ha dejado "estupefactos" a los responsables y los trabajadores del partido.

La Policía Nacional investiga ya los hechos, de los que se tuvo conocimiento esta pasada madrugada, aunque, según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, detrás de esta acción no habría una motivación política.

La escena recuerda más a un rito de santería que a una acción vandálica al uso. No en vano, en el interior de los animales se han llegado a encontrar notas escritas a mano a favor de Putin y en contra de la OTAN, así como un folleto del Instituto Aragonés de la Mujer.

Desde el PP de Huesca han confirmado que a lo largo del día pondrán la correspondiente denuncia. La sede, en todo caso, luce ya su imagen habitual tras haber sido limpiada a primera hora.

Al ver las imágenes, muchos trabajadores no podían dar crédito. "Creíamos que los pollos que habían dejado en la puerta eran de goma, pero ha resultado que no", contaba uno de ellos.

Los propios populares, sorprendidos por la creatividad de lo que apuntaba a ser un acto vandálico, pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional nada más conocer la noticia.

En estas horas, los agentes han recogido pruebas y han estudiado las cámaras de la zona, pesquisas que les han permitido estrechar el cerco sobre el autor, que ya habría sido identificado.

A primera hora se seguía manejando la hipótesis de un acto vandálico, lo que ha llevado al presidente del PP de Huesca, Gerardo Oliván, a condenar los hechos ante lo que consideraba un ataque a los valores de la democracia, la convivencia y el respeto. No obstante, el avance de las investigaciones ha permitido centrar la atención en otras hipótesis.