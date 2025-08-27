Ya es oficial: abierto el plazo para solicitar las ayudas de 110.000 euros para impulsar el empleo en Barbastro (Huesca)

Barbastro quiere fomentar el empleo, la contratación estable y el trabajo autónomo, y para ello ha destinado una cuantía de 110.000 euros de ayudas para aquellos que cumplan una serie de condiciones.

El Ayuntamiento, a través de su Área de Desarrollo, abre hoy, 27 de agosto el plazo de presentación de solicitudes para las Subvenciones para el Fomento de las Actividades Empresariales y el Fomento de la Contratación Estable y de Calidad y el Trabajo Autónomo.

En total, se destinan a ambas líneas de ayuda 110.000 euros, correspondiendo 50.000 euros a la primera de las dos convocatorias y 60.000 a la segunda. Los interesados tienen tiempo hasta este 15 de septiembre para presentar sus solicitudes. En la página web del Ayuntamiento de Barbastro, www.barbastro.org, ya está disponible el modelo de instancia, así como los anexos correspondientes.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, destaca la importancia de unas subvenciones que “estimulan la actividad y respaldan a quienes arriesgan su capital y convierten ideas y proyectos en empresas y negocios”.

Las subvenciones pueden alcanzar, en el caso de las reservadas para el fomento de actividades empresariales, apoyos equivalentes a un máximo de 6.000 euros por solicitante, si la actividad que se subvenciona se ubica en calles céntricas como Joaquín Costa, General Ricardos o el Paseo del Coso. En el resto de los casos, el máximo se queda en 4000.

En el caso de las ayudas para el fomento de la contratación estable y de calidad los importes a recibir van de los 1.500 a los 2.000 euros según las circunstancias de los trabajadores contratados (se prima la contratación de jóvenes y mayores de 45 años en situación de desempleo y de personas con algún tipo de discapacidad).

Para el trabajo autónomo, se fijan importes de entre 100 y 400 euros dependiendo también de las características del solicitante y primándose igualmente a los mismos colectivos: jóvenes, mayores de 45 años, desempleados y personas con discapacidad. Silvia Ramírez, concejal de Desarrollo, destaca también la importancia de estas ayudas: “se trata, una vez más, de apoyar a quien da un paso al frente y se decide a crear riqueza y ocupación en nuestra ciudad”, apunta la edil.