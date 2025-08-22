Largo rescate de cuatro montañeros con síntomas de hipotermia y agotamiento en el glaciar del Aneto (Huesca)

En plena noche y a más de 2.000 metros de altitud tuvieron que trabajar los equipos de rescate del Greim de la Guardia Civil para poner a salvo a cuatro montañeros este pasado lunes 18 de agosto. Los rescatados se encontraban en el glaciar del Aneto en Salterillo cuando dieron cuenta de síntomas de hipotermia y agotamiento lo que les imposibilitaba seguir la ruta.

Ante esto, a las 22.00 los equipos del Greim fueron notificados por lo que la unidad de Benasque se trasladó en vehículo oficial y luego a pie hasta las inmediaciones en la que se encontraban los cuatro montañeros.

Tras localizarlos, acompañaron durante toda la noche al grupo hasta la mañana siguiente cuando el helicóptero se personó para ejecutar la evacuación y traslado de los montañeros hasta la helisuperficie. Tras diez horas de rescate, todo quedó en un susto ya que una vez allí los cuatro pudieron continuar por sus propios medios. Se trataba de cuatro hombres, dos de 54 años, uno de 18 años, vecinos de Ciudad Real y otro de 50 años de nacionalidad francesa.

Seis rescates más en tres días

No ha sido el único rescate ya que los equipos de montaña viven días con una gran intensidad de trabajo en pleno apogeo del verano. En tan solo tres días se han llevado a cabo siete rescates entre el 19 y 21 de agosto.

Además de los cuatro montañeros, el martes tuvieron que ejecutar otros dos rescates. Uno en el refugio de la Renclusa por un dolor intestinal de una de las trabajadoras que tuvo que ser evacuada. Otro de mayor gravedad lo protagonizó una mujer de 28 años, de nacionalidad francesa. Esta joven estaba realizando barranquismo en el barranco de Barrasil cuando sufrió una caída lo que le ocasionó una lesión de espalda.

Otra barranquista resultó herida al día siguiente en este caso en el barranco de Forcos en Bergua. La joven de 26 años, vecina de Cataluña, sufrió un esguince de tobillo mientras efectuaba la actividad por lo que fue evacuada hasta el Hospital de Jaca.

Ya durante la noche del miércoles también tuvieron que rescatar a dos jóvenes de 17 y 18 años que se habían extraviado en la zona de la estación de esquí de Astún. Hasta allí, el equipo del Greim se trasladó a pie, una vez localizadas fueron acompañadas hasta el parking.

Por último, el jueves 21 de agosto efectuaron otros dos rescates de dos senderistas heridos. El primero ocurrió en Peña Oroel tras caer un hombre de 80 años lo que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico leve. El herido fue rápidamente evacuado y trasladado al Hospital de Jaca.

Otra caída, esta vez en el Ibón Coronas del Valle Corona, terminó con una lesión de rodilla en un hombre de 58 años. Tras su evacuación fue tratado por el médico del 061 y no se necesitó de traslado a centro hospitalario.