Una calle recordará para siempre a Irene y José Ángel, los guardias civiles asesinados por ETA en Sallent (Huesca)

Desde este miércoles 20 de agosto, los dos guardias civiles asesinados por ETA en Sallent de Gállego (provincia de Huesca) hace justo 25 años, cuentan con una calle en la localidad, un homenaje que permitirá recordarlos siempre.

Un centenar de personas ha participado en el homenaje a los dos guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA hace 25 años en el municipio oscense. En el acto, al que ha asistido el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, se ha descubierto una placa con el nombre de las dos víctimas, Irene y José Ángel, y que, desde ahora, es la nueva denominación de la calle en la que se ubica el cuartel de la Guardia Civil en la localidad.

Bermúdez de Castro ha hecho un llamamiento a mantener viva la memoria de las víctimas y a “no olvidar lo que pasó en Sallent hace 25 años y lo que ocurrió en España durante cuatro décadas”.

“Todos los 20 de agosto hay que acompañar a las familias y ayudarles en el dolor. Todos tenemos que tener presente lo que pasó”, ha añadido.

Mejoras en el sistema de alertas

Por otro lado, el consejero ha anunciado que ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le solicita la implantación de mejoras en el sistema de alertas ES-ALERT, dependiente de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio.

Bermúdez de Castro entiende que es necesario establecer un protocolo que regule la utilización de esta herramienta y que se sigan desarrollando mejoras que permitan que las alertas lleguen a todos los teléfonos móviles.

En definitiva, se trata de continuar trabajando conjuntamente para mejorar la coordinación en emergencias. En ese sentido, el consejero ha anunciado que el Gobierno está avanzando en la creación de la agencia aragonesa de emergencias en el menor plazo de tiempo posible.