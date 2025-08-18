Un rayo provoca un incendio y obliga a movilizar dos helicópteros en una zona de difícil acceso de Huesca

Los efectivos de Aragón trabajan intensamente desde esta pasada medianoche en la extinción de un incendio declarado entre los términos municipales de Aragüés del Puerto y Valle de Hecho, en la provincia de Huesca.

La zona afectada es la de peñas de Larraz, un enclave escarpado y de muy difícil acceso, según explican desde el Gobierno de Aragón.

Hasta allí se han desplazado dos helicópteros de transporte y extinción con sus dos brigadas helitransportadas, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas.

La evolución, por el momento, parece favorable, aunque dadas las altas temperaturas no se puede bajar la guardia.

La causa más probable, informan desde el Ejecutivo autonómico, es un rayo, mientras que la vegetación afectada es, principalmente, erizón y pinar.

Aragón activó este pasado día 16 por primera vez el nivel de alerta rojo plus por "riesgo extremo" de incendio forestal, un aviso que se mantendrá operativo hasta las 0.00 de este miércoles.

Desde el Gobierno aragonés se recomienda a la población seguir las indicaciones de Protección Civil y pide que colaboren con las autoridades ante las medidas preventivas o las actuaciones que se dicten para evitar la declaración o propagación de fuegos.

Hasta nueva orden queda prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos y la quema de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda y restos selvícolas, quedando suspendida cualquier autorización concedida para el uso del fuego en espacios abiertos.

Tampoco se podrá encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello.

Lo mismo sucederá con la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas o las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola que se realice con maquinaria.

Asimismo, no se podrán utilizar ahumadores en la apicultura en el medio natural, arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio o celebrar espectáculos pirotécnicos.

Además se suspende la autorización de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, así como cualquier evento que pueda generar situaciones que favorezcan el inicio de un incendio forestal.

Por otra parte, se limita el acceso mediante vehículos a motor a las masas forestales de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión, salvo el acceso a la propiedad, desarrollo de actividades profesionales, acceso a los entornos urbanos, y actuaciones de emergencia o interés general.