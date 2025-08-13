Un tomate triturado en mal estado fue el origen del macrobrote de salmonelosis en Barbastro con 500 afectados

Ni longaniza ni tortillas de patatas. Un tomate triturado en mal estado fue el origen del macrobrote de salmonelisis originado en Barbastro a principios de agosto, y que ha dejado más de 500 afectados en la localidad, de los que 14 requirieron su ingreso en un hospital.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, que ha confirmado que la investigación ha descubierto muestras de salmonela en cuchillas de batidora y pinceles de la empresa que suministró ese tomate al Festival Vino Somontano de Barbastro.

Durante la investigación se inspeccionaron cinco posibles empresas, hasta que se detectó esta bacteria en varios trabajadores y manipuladores. En este momento, la empresa se encuentra cerrada mientras analiza el origen y las causas del brote, y desde el Gobierno de Aragón no se descarta imponer alguna sanción si ha habido irregularidades.

Además, desde el Departamento de Sanidad se ha solicitado a Agricultura que investigue la finca que cultiva y suministra los tomates por si hubo alguna incidencia y entró algún vertido a los productos. “Son explotaciones expuestas al aire libre y es difícil controlar que pueda llegar alguna contaminación. Puede ser que la causa esté en el riego o abonado que no esté en condiciones, o en animales que hayan depositado sus heces y contaminaran los vegetales”, ha explicado el jefe de servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, Antonio Español.

Un tomate puede estar infectado con salmonella si entra en contacto con heces de animales contaminadas o si se manipula con manos sucias durante su producción o procesamiento. La contaminación también puede ocurrir durante el cultivo, si el agua de riego está contaminada o si se utilizan fertilizantes orgánicos contaminados, o durante la cosecha y el empaque, si no se siguen prácticas higiénicas adecuadas.

Ante ello, desde Sanidad inciden en la importancia de mantener una “muy correcta” higiene de manos y desinfectar todos los vegetales crudos a la hora de manipular productos frescos. “Los establecimientos se deben asegurar de que el procedimiento de desinfección y limpieza sea el adecuado, especialmente cuando se consume en crudo, pero también cocinado”, ha advertido Gayán.

Desde el Gobierno de Aragón han querido puntualizar que esta infección se concreta en una ubicación concreta, y que “en absoluto” hay que hacerlo extensivo a la Denominación de Origen Tomate Rosa de Barbastro.

El brote afectó a más de 500 personas, la mayoría leves o moderados, aunque sí ha sido necesario el ingreso hospitalario de 14 personas -ocho adultos y seis niños-, de los que cuatro -tres adultos y un niño- siguen hospitalizados.