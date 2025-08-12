Expulsan del país a un ladrón reincidente tras robar más de 50 móviles en una noche en las fiestas de Huesca

Agentes de Policía Nacional y Policía Local han detenido en Huesca a un hombre tras robar más de 50 móviles durante el día grande de las fiestas de San Lorenzo. Formaba parte de un grupo de Barcelona perfectamente coordinado y con las tareas repartidas para robar y dar salida inmediata a los dispositivos. El juez ha iniciado el proceso para expulsarle del país.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 10 de agosto. El ladrón fue sorprendido en la plaza Los Fueros por una de las víctimas, que contó con la ayuda de varios ciudadanos para retenerle hasta que, inmediatamente, fue detenido por agentes de Policía Nacional y Policía Local que se hallaban en las inmediaciones.

Inmediatamente, se realizaron gestiones que permitieron averiguar que formaba parte de un grupo de, al menos, seis personas desplazadas desde Barcelona, perfectamente coordinadas y con reparto de tareas entre miembros dedicados a la sustracción de los móviles y los dedicados a desconectar los terminales y darles la salida inmediata del lugar del robo.

Así, se ha detectado que este grupo actuó durante la tarde-noche del día 9 de agosto y la madrugada del día 10 de agosto, robando más de 50 terminales. Con la detención de este integrante y, al verse el grupo detectado, cesaron en su actividad delictiva y abandonaron la ciudad.

El detenido, de origen sudamericano, se encuentra en situación irregular en España, por lo que se le ha incoado un expediente de expulsión. Utiliza documentación falsa y cuenta con antecedentes recientes en Barcelona por hechos similares.

Otras intervenciones policiales

Además, las fiestas se saldan con un detenido por tráfico de drogas, al que se le intervinieron 8,76 gramos de ketamina en la zona de ocio, y con una segunda detenida por hurto de teléfono móvil.

También, en colaboración con la Policía Local de Huesca, tres personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad por enfrentarse a los agentes en intervenciones por alteración del orden público. Asimismo, hubo un detenido por robo con violencia después de tratar de sustraer efectos a un vendedor ambulante y a quien llegó a agredir, propinándole una patada.

Por otro lado, 45 personas han sido denunciadas por infracciones a la ley de Seguridad Ciudadana, incautándose y retirándose droga destinada al consumo, así como armas blancas y objetos o instrumentos considerados como peligrosos. Concretamente, se han tramitado 40 denuncias por tenencia y consumo de drogas y 5 denuncias por porte de armas prohibidas.

Se han recibido tres denuncias por lesiones leves, en relación con una agresión mutua entre los denunciantes en la zona de ocio.



Asimismo, los agentes han velado porque los establecimientos y los diversos eventos cumplieran con las medidas de seguridad adecuadas y su personal se encontrara trabajando cumpliendo los requisitos administrativos preceptivos, realizándose inspecciones por parte de la Unidad de Seguridad Privada de Policía Nacional, así como por el Grupo de Extranjería, en conjunto con la Inspección Provincial de Trabajo.