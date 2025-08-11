Más de 500 afectados por la intoxicación masiva de Barbastro: un niño y cuatro adultos siguen hospitalizados

El número de afectados por la intoxicación alimentaria de Barbastro (Huesca) se ha estabilizado durante este fin de semana, aunque la cifra ya supera las 500. Aun así, desde el departamento de Sanidad han confirmado que han bajado las personas asistidas con síntomas relacionados con una gastroenteritis, siendo 14 el sábado y 11 el domingo, en el centro de salud de la localidad del Somontano.

De esta forma, queda manifestado el descenso de casos relacionados con el brote masivo de salmonelosis que se originó en el Festival Vino Somontano, el cual tuvo lugar del 31 al 3 de agosto en Barbastro y donde se repartieron más de 60.000 raciones de comida.

No obstante, el Gobierno de Aragón recuerda que las cifras son provisionales, y que puede haber pacientes que se hayan atendido en otros centros o incluso, algunos que presentan síntomas y no tienen que ver con el mismo origen.

En cuanto a las hospitalizaciones, en el Hospital San Jorge de Huesca han sido dados de alta todos los pacientes ingresados durante la semana pasada (eran dos, una mujer joven y otro menor). En el Hospital de Barbastro continúan hospitalizados un niño y cuatro adultos. En total, son cinco los afectados ingresados actualmente, cuatro menos de los que había el pasado viernes.

Las recomendaciones generales en las que se ha insistido durante los últimos días desde Sanidad son seguir con el tratamiento, procurando una hidratación adecuada, dieta blanda sin lácteos, y acudir a un centro sanitario solo si persisten los síntomas o si se padecen enfermedades crónicas de forma concomitante.

Igualmente, se recuerda que desde Salud Pública continúan las investigaciones. Según explicó Antonio Español, jefe de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, la investigación se centra en alimentos cárnicos y productos con base de huevo y salsas.