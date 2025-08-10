Muere un hombre de 73 años al salirse de un camino con su furgoneta y caer por un canal en Castillonroy (Huesca)

El accidente se produjo en la A-140 por causas que ahora se están investigando. Google Maps

Un conductor de 73 años perdió la vida este sábado al salirse de un camino y caer por un canal.

El aviso, ha informado este domingo la Guardia Civil de Huesca, llegó a las 16.30, aunque el siniestro habría ocurrido algo antes, sin que por el momento se pueda concretar la hora exacta.

El accidente se produjo en un camino de tierra que circula paralelo a la carretera A-140, a la altura del punto kilométrico 4,800, sentido ascendente, en el término municipal de Castillonroy.

Los agentes confirman que el vehículo, una furgoneta, se salió de la vía por el margen derecho por causas que aún se desconocen y terminó cayendo a un canal de agua.

Como resultado, el conductor falleció en el acto. Una vez que se recuperó su cuerpo fue trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza, donde se confirmó que se trataba de un varón de 73 años y vecino de la comarca de La Litera.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ainsa, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Barbastro, una dotación de bomberos y una ambulancia del servicio de emergencias 061, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.

En estos momentos, el Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro.