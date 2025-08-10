Coto a las acampadas ilegales en Aragón: 86 personas son denunciadas en un solo fin de semana en el Pirineo oscense

Un total de 86 personas han sido propuestas para sanción por acampar de forma ilegal y sin haber comunicado su presencia al órgano competente ni al Centro de Emergencias 112. Todas ellas estaban a menos de 100 metros de la franja de seguridad del ibón de Anayet, en el término municipal de Sallent de Gállego, en el Pirineo de Huesca, donde se encontraron hasta 46 tiendas de campaña.

Este es el resultado de la campaña desarrollada entre este sábado y hoy domingo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Panticosa y Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón.

La actuación se ha llevado a cabo tras constatar en las últimas semanas un incremento notable de la afluencia de personas que pernoctan en la zona, impulsado por la difusión en redes sociales y en páginas web de empresas que, de forma irregular, ofrecen estancias y cobran por acampar sin contar con la preceptiva autorización administrativa.

El ibón de Anayet y su entorno, recuerdan desde el Gobierno de Aragón, forman parte de un espacio natural protegido, donde la acampada únicamente está permitida bajo determinadas condiciones y con autorización expresa, con el objetivo de preservar el ecosistema y evitar daños a la flora, fauna y paisajes de alto valor ambiental.

El Ejecutivo insiste en que el respeto a la normativa sobre acampadas es fundamental para garantizar la conservación del patrimonio natural de la Comunidad y la seguridad de las personas. Por ello, insta a quienes visiten estos espacios a informarse previamente de la normativa vigente y a actuar con responsabilidad.