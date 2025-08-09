Lío en las fiestas de Huesca: un consejero del PP pide parar el pregón para que se escuchen insultos contra Pedro Sánchez

Huesca ha comenzado este sábado sus Fiestas de San Lorenzo con polémica. El protagonista ha sido el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, el popular Octavio López, que ha instado a la concejala de Turismo, Nuria Mur, a detener por unos segundos la lectura del pregón para que se escucharan los insultos contra Pedro Sánchez que coreaban cientos de asistentes desde la plaza de la Catedral.

"Déjales, déjales, que están contra Pedro Sánchez", decía riendo López al oír cómo cantaban 'Pedro Sánchez, hijo de puta'.

Tras esas palabras, la propia alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, instaba a la edil a esperar, ya que los gritos y los silbidos hacían que no se le oyera con claridad. "No se le oye", se escucha decir a la regidora, ligeramente nerviosa.

En el día grande de #Huesca, la alcaldesa retrasa el pregón porque algunos gritan contra Pedro Sánchez.

Lo que le falta a Lorena Orduna es educación. Éste es un ejemplo más; ya nos tiene acostumbrados. Le falta saber estar y le sobra sectarismo.#DesprecioInstitucional pic.twitter.com/1d0FVnWUhU — PSOE Huesca (@PSOEHuesca) August 9, 2025

La secuencia ha sido captada por las cámaras de Aragón TV y ha provocado un enorme revuelo en redes sociales.

"En el día grande de Huesca, la alcaldesa retrasa el pregón porque algunos gritan contra Pedro Sánchez. Lo que le falta a Lorena Orduna es educación. Este es un ejemplo más; ya nos tiene acostumbrados. Le falta saber estar y le sobra sectarismo", ha escrito el PSOE de Huesca a través de su perfil en X (antes Twitter).

Para el PSOE-Aragón, este es "otro ejemplo del PP de su uso de las instituciones para intereses personales y de falta de decoro político. La verdad, no nos sorprende... Este es el estilo chusco al que nos tiene acostumbrados el PP en toda la Comunidad", decían desde la cuenta oficial del Partido Socialista en Aragón.

Su portavoz en las Cortes, Fernando Sabés, cree que lo que le falta a la alcaldesa de Huesca es saber estar. "Se llama educación. Le falta ser la alcaldesa de todos. Éste es un ejemplo más, probablemente el más visible, pero ya nos tiene acostumbrados. Le falta lealtad y más alegría, pero sobre todo menos sectarismo", ha incidido.

También, nombres propios como Iván Carpi, portavoz de Sanidad del PSOE en el Parlamento autonómico, han censurado que este sea "el nivel de los dirigentes del PP en Aragón". "¿Qué podemos esperar de ellos más allá de sectarismo y ranciedad?", ha escrito en X.

Por esta misma vía, el portavoz de la Ejecutiva de Pilar Alegría, Jesús Morales, decía: "Hace dos semanas tuve el pregón de mi pueblo. Si alguien hubiera querido reventar un acto popular, de todos, de “hacer pueblo” increpando a Sánchez o a Azcón, hubiera actuado rápido para pararlo. Porque no es el momento ni el lugar. Es un día de celebrar, de sumar", ha manifestado.

