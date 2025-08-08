El famoso DJ Andrés Campo, rotundo: "El techno siempre se ha visto como algo oscuro, pero es música y cultura"

Hay lugares que se recuerdan, además de por lo vivido, por los olores. Por ejemplo, Andrés Campo, uno de los disyóqueis más conocidos del momento -tanto a nivel nacional como internacional-, dice que, si hay algo que le hace acordarse de su tierra (Huesca), es el olor a albahaca.

Y, es que, cuando llega el mes de agosto a la capital del Alto Aragón las calles se llenan de alegría, frenesí y celebraciones con amigos, familiares y vecinos. Pero, sobre todo, si hay algo por lo que se caracterizan las fiestas de San Lorenzo es esta tradicional hierba que hace que Campo se acuerde de su ciudad natal cada vez que visita un lugar por trabajo "y huele así".

Andrés cuenta a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que ha vivido las fiestas desde "muy pequeño" y asegura que cada año ha tenido "algo especial". Aunque es consciente de que, este año, para él serán diferentes. Porque, si hay algo con lo que cada oscense sueña, de manera lejana y casi utópica, es con vivir San Lorenzo y el día nueve desde lo alto del balcón del Ayuntamiento.

Ilusión y orgullo

¿Qué si se esperaba ser reconocido como el pregonero de las fiestas? Andrés asegura que no, pero se muestra "muy ilusionado" con la oportunidad que le han otorgado desde el Consistorio. "Cuando se lo conté a mi madre estaba muy orgullosa", asegura sonriente.

Pero no solo está emocionado por lo que le supone, a nivel personal y familiar, sino por lo que significa que "desde una institución reconozcan la industria del techno como una parte importante de Huesca".

Y, es que, Andrés siempre se define como un “chico de Huesca de toda la vida”, con raíces firmemente arraigadas en su ciudad natal. A pesar del reconocimiento que ha tenido en la industria musical, no imaginaba que su propio municipio le brindase este honor: "Nunca pensé que lo que yo hago, como DJ, podría hacer que me eligieran como persona ilustre. Para mí, eso es algo muy importante", dice.

Todo "un paso a delante y una oportunidad" para reconocer la importancia del escenario de la electrónica en una de las provincias que, a su modo de ver, "tiene una gran cultura en esta música".

No lo dice solo por discotecas de gran renombre en el mundillo como Coliseum o Florida, sino porque en la provincia también se celebra "uno de los festivales de techno con más renombre a nivel internacional": El Monegros Desert Festival. Y es por eso que asegura "sorprenderle" que en las fiestas de la capital altoaragonesa "no haya nunca espacio para este estilo". Un hecho que, según dice, "debería cambiar".

Huesca, en el mapa

Aunque eso es algo de lo que él mismo se encarga de hacer, porque reconocer su ciudad y la cultura musical de su tierra es algo que siempre hace en su día a día. De hecho, "siempre que le preguntan" asegura estar orgulloso de "poner a Huesca en el mapa", asegura.

Aún no tiene claro qué dirá el día del pregón. Reconoce que está dándole vueltas al discurso, pero que "todavía" no ha podido concretar nada. "Aunque lo prepare, se que luego diré lo que me salga. Así que, seguramente, irá todo sobre la marcha”, comenta, entre risas. Y, aunque está acostumbrado a tener a miles de personas delante, sabe que esto es "diferente".

La música, en su caso, es su medio de expresión y su escudo. "Si me quitas la música es como si estuviera desnudo. Hablar por el micrófono se me da fatal, aunque no es necesario en mi profesión", cuenta. Ha intervenido en grandes escenarios y festivales multitudinarios, donde se siente "cómodo y confiado". "Si tengo que pinchar ante 20.000 personas, no me tiembla el pulso. Pero esto es otra cosa", señala.

Al preguntarle si habrá guiños musicales en el pregón, Andrés se muestra abierto a llevar el techno a las calles de su ciudad. "Mucha gente me pregunta si voy a pinchar… No lo sé, tendré que hablar con el Ayuntamiento. Igual no este año, pero para próximos años quiero proponer algo. Que haya más presencia de la música electrónica en las calles de Huesca", declara.

Y es que Andrés, además de DJ, es defensor activo del legado electrónico de su ciudad. "Huesca tiene mucha historia de la electrónica", insiste, y eso es algo a lo que, bajo su punto de vista, debería tener más eco.

"Es música y cultura"

A lo largo de su carrera ha sentido el deshoro que a menudo rodea a la música electrónica. "Mi profesión siempre ha sido estigmatizada. Si yo tocase la guitarra en un grupo, seguramente se me respetaría más culturalmente. La electrónica siempre se ha visto como algo oscuro, pero es música, es cultura", defiende.

Por eso, que el Ayuntamiento haya contado con él como pregonero le emociona especialmente. "Es bonito que reconozcan mi trabajo y que valoren que un chaval que nació aquí, ahora esté por todo el mundo llevando la bandera de Huesca", afirma.

Las fiestas de San Lorenzo, que ha vivido desde niño, significan mucho para él. "Para mí es vivirlo con mis amigos. Ya tenemos una edad, pero nos organizamos siempre el 9 de agosto para estar todos juntos. Almorzamos en el restaurante de un amigo, ocupamos la terraza, vamos a ver a otros amigos por el Tubo… Es un día muy bonito. Da igual lo que tenga cada uno en su vida, siempre hacemos por estar juntos", explica.

Al hablar de recuerdos, se remonta a su infancia. "Tengo muchas fotos de crío, con los amigos, bajando del chupinazo… Y esos amigos son los de toda la vida", afirma. Eso sí, si tuviera que elegir un año de fiestas con el que quedarse, asegura que no puede elegir "solo uno" porque "cada San Lorenzo ha tenido algo especial".

Tampoco faltan en sus fiestas las tradiciones gastronómicas. Aunque confiesa que "no es fan" ni del pollo al chilindrón ni del melocotón con vino, sí disfruta de la longaniza y del ambiente de almuerzo. "Y la albahaca… huela donde huela, si la huelo, me recuerda a las fiestas y a Huesca", concluye.