La DPH triplica su apoyo a residencias de mayores y eleva la inversión a 1 millón de euros en 2025

El Plan de Residencias de Mayores de la Diputación de Huesca para 2025 se eleva hasta un millón de euros frente a los 350.000 de 2023. Además, como novedad, la DPH va a destinar 400.000 euros para inversiones con el objetivo de que los centros residenciales municipales y comarcales puedan acometer mejoras en sus instalaciones o en su equipamiento.

El presidente de la Diputación Provincial ha destacado que el incremento de la inversión en residencias tiene un doble objetivo: “con este Plan ayudamos ayuntamientos y comarcas en la compleja gestión de sus residencias pero, sobre todo, nuestra prioridad es procurar que nuestros mayores estén en las mejores condiciones posibles. Por ello, hemos apostado por ir más allá y sumamos la inversión en infraestructuras al apoyo en gasto corriente”.

El presidente ha incidido además en que “este plan ha multiplicado por 3 el apoyo a las residencias de mayores públicas y no sólo eso, si no, que absolutamente todas las residencias de nuestra provincia, un total de 10, son beneficiarias de este apoyo, algo que antes no ocurría”.

Claver e Ibort en la presentación del Plan de Residencias 2025. DPH

La Diputación Provincial de Huesca es conocedora de las dificultades de los ayuntamientos y comarcas de la provincia de Huesca para mantener económicamente sus residencias de mayores. Un servicio esencial para muchos ciudadanos y que, además, crea empleo y ayuda al mantenimiento de la población en el medio rural.

Por ello, el objetivo el nuevo Plan de Residencias de Mayores de la DPH es colaborar con el sostenimiento y viabilidad de estos centros financiando su déficit estructural y ayudándolos, por primera vez, a que puedan acometer inversiones. La diputada responsable de Servicios Sociales, Lola Ibort, ha explicado que “ayudar a mejorar la vida de nuestros mayores es una prioridad para el gobierno de esta Diputación y lo hacemos a través de los ayuntamientos y comarcas, respondiendo a una demanda justa y necesaria”.

La partida para este Plan de Residencias de Mayores para 2025 es de un millón de euros. De esa cantidad 600.000 (100.000 más que el pasado año) se dedicarán a financiar el déficit presupuestario de ayuntamientos y comarcas por el gasto corriente asumido y 400.000 para inversiones.

Ese apartado de inversión es la principal novedad del Plan para este año. La precaria situación de estos centros hace muy difícil que ayuntamientos y comarcas puedan acometer mejoras en sus instalaciones o equipamientos, lo que repercute directamente en la calidad del servicio prestado. Considerando estas necesidades, desde la DPH se pone en marcha esta nueva línea de subvenciones destinada a financiar los gastos de inversión.

Los criterios para el reparto tendrán en cuenta el número de residentes o usuarios, las plazas de grado tres no concertadas con el Gobierno de Aragón, tener reconocida la condición de Servicio Sanitario integrado en una organización no sanitaria y la oferta de especialidades asistenciales de cada centro (terapia ocupacional, fisioterapia, podología y enfermería).

Podrán optar a estas ayudas las diez residencial municipales y comarcales de la provincia con gestión pública directa excepto las de la capital oscense: