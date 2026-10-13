Un 27,4% de los votantes de Vox prefieren a Natalia Chueca como próxima alcaldesa de Zaragoza antes que a Eva Torres

Hasta un 27,4% de los votantes de Vox preferirían a Natalia Chueca como alcaldesa antes que la que, a priori, será su candidata, Eva Torres.

Así lo indica la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, que sitúa a la regidora como la opción preferida del 43,6% del electorado.

La líder popular es la elegida por el 90,2% de los votantes del PP, y también por un 6,5% de los de CHA y un 5,8% de los del PSOE.

En el caso de Lola Ranera, el apoyo de los suyos es sensiblemente inferior (80,3%), pero si hay un porcentaje que destaca es el de Torres.

Apenas un 62,7% de sus votantes la marcan como 'alcaldesa preferida', una cifra que cae hasta el 9,6% si la pregunta se extiende al conjunto de la población.

Esto la sitúa por detrás del 21,2% que prefiere a la socialista Lola Ranera como máxima representante de los zaragozanos, aunque por delante del 9% de Elena Tomás (ZEC).

La fuga de apoyos al PP no se da a la inversa, ya que solo un 1,8% de quienes escogerían a Chueca en las urnas querrían ver a la portavoz de Vox con el bastón de mando.

A esto hay que añadir el tibio resultado que obtendrían los de Abascal el 23-M: entre cuatro y cinco concejales frente a los 16 o 17 del PP.

¿Cómo se explican todas estas cifras? Todo apunta a que los votantes de Vox estarían penalizando a su propia formación por el lío con la aprobación del presupuesto de 2026 y el ambiente de tensión que existe desde entonces en la plaza del Pilar.

Esto podría adquirir una mayor relevancia en los próximos meses, ya que Vox se niega a apoyar las cuentas de 2027 si Chueca no deja 'a cero' las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y aplica la 'motosierra' a la estructura municipal.

La propia Eva Torres ha avisado a la alcaldesa de que los meses que restan hasta los comicios "no serán tan cómodos" si no cumple sus promesas y pacta los presupuestos, una actitud que, a tenor del resultado de la encuesta de SocioMétrica, podría volverse en su contra en mayo.

A estos factores se une otro no menos importante. Vox mantiene unos porcentajes de voto similares en toda España gracias al liderazgo de Santiago Abascal, mientras que el resultado del PP varía al alza o a la baja en función del candidato.

Cara a cara

El PSOE no ha confirmado todavía quién será su candidato en las municipales. Si repitiera Ranera, el cara a cara con Chueca estaría lejos de ser igualado.

De poder elegir únicamente entre las dos, el 54,7% se queda con la regidora, mientras que la líder de la oposición obtiene un 30,8% de los apoyos.

Pero, ¿y si hubiera que apostar por quién será la próxima alcaldesa de Zaragoza? En ese caso, un 61,8% elige a la dirigente popular y el respaldo de la concejala socialista baja hasta el 18,5%, existiendo otro 19,7% que, en estos momentos, no lo tiene claro.

Si se analiza el resultado por partidos, Chueca es la opción para un 94,9% de los votantes del PP, un 83,6% de los de Vox y un 55,1% de los de CHA. No ocurre así con el resto de formaciones a la izquierda, donde Ranera es la opción mayoritaria.

La fórmula preferida

La encuesta de SocioMétrica deja abierta la posibilidad de que Chueca gobierne en solitario o necesite a Vox.

¿Y qué prefieren los ciudadanos? Un 33% se decanta por un Gobierno en solitario del PP. La segunda opción, con un 30,4%, es un cambio liderado por el PSOE, mientras que el posible pacto PP-Vox queda relegado a la tercera posición con un 22,2%.

Por partidos, solo un 17,5% de los fieles al PP preferirían un Gobierno de coalición con Vox.

A los de Abascal tampoco les haría demasiada gracia ver a Chueca gobernando en solitario: apenas un 10,8% se queda con esta opción, mientras que un 3% preferiría ver antes un cambio de rumbo a la izquierda.

Si se hace esta misma pregunta a los votantes del PSOE, un 7,1% se quedaría con un mandato a dos y un 4,5% con un PP con mayoría.

En el caso de CHA ocurre lo contrario: un 10,2% preferiría un Gobierno monocolor en vez de una alianza de derechas (4,7%) en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los encuestados también ponen nota a los pactos entre populares y voxistas de estos últimos años.

Mientras que un 51% considera que ha sido productivo y ha dado estabilidad (13,9%) o al menos ha conseguido algunos frutos (37,1%), un 21,9% lo califica de nocivo y otro 20,4% opina que 'no ha servido'.

Aquí, los más críticos vuelven a ser los votantes de CHA, con un 60,9% que les dan la peor nota posible.

Apoyo a la gestión

Pasados ya más de tres años de mandato es momento de rendir cuentas.

Hasta un 46,2% de los encuestados valora con un 'bien' (35,1%) o un 'muy bien' (11,1%) la gestión de Natalia Chueca.

A un 23,5% le parece 'normal' o, directamente, le ha dejado 'indiferente', mientras que un 28% no aprueba al PP.

Así, un 11,6% da un 'muy mal' al mandato y otro 16,4% le pone un 'mal'.

¿Y qué piensan de ella como alcaldesa? En este apartado la valoran bien el 80,2% de los votantes del PP y casi la mitad de los de Vox (46,4 %).

Entre los del PSOE, obtiene una respuesta positiva en uno de cada cinco (22,7%), y entre los de CHA, pincha con un 8,5% y un 67,7% de valoraciones negativas.

Ellos son los más críticos con su gestión: el 43,6% la tacha de mala (29,7% en el caso de los votantes del PSOE) y para un 24,1% ha sido 'muy mala' (19,1% entre las filas socialistas).

Las encuestas más precisas

El pasado 8-F, las encuestas electorales de EL ESPAÑOL fueron las más fiables y precisas, según los portales de sondeos y estimaciones Electomanía y Electocracia.

Ambas plataformas, que analizan desde hace más de diez años los resultados de distintas compañías demoscópicas, realizaron un análisis independiente para evaluar la eficacia de los sondeos anticipados.

El estudio concluyó que las encuestas publicadas por SocioMétrica fueron las más precisas a la hora de anticipar el resultado final en las urnas.

Según el ranking publicado por Electocracia, la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL encabezó la clasificación con una desviación acumulada del 8,3%, la más baja entre todas las firmas analizadas.

Ficha técnica:

Tamaño muestral:

1.100 entrevistas en Zaragoza Ciudad del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Sistema de entrevista:

CAWI-Panel con cuotas prediseñadas de sexo y edad y distrito, según censo oficial.

Postponderacion por recuerdo de voto en elecciones municipales de 2023 y autonómicas de 2016.

Márgenes de error:

<3% para voto y

+- 1 concejal en horquilla.

Campo y análisis:

SocioMétrica SL.