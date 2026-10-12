Evacuados 380 pasajeros por la avería en un AVE en Ricla (Zaragoza): tráfico cortado en los dos sentidos

Una avería en un tren de Alta Velocidad (AVE) ha obligado a desalojar a 380 pasajeros y a cortar la línea en ambos sentidos.

El suceso ha ocurrido en torno a las 16.00 a la altura del punto kilométrico 255, en el término municipal de Ricla, en Zaragoza, y ha obligado a cortar el suministro eléctrico en la catenaria.

Como consecuencia, según han confirmado desde el Gobierno de Aragón, se ha tenido que cortar el tráfico en los dos sentidos.

Aunque no ha habido que lamentar víctimas, una persona de movilidad reducida y una mujer han necesitado asistencia sanitaria tras sufrir un mareo en la vía.

La Diputación de Zaragoza (DPZ) confirma que el problema ha surgido por el incendio en la locomotora del tren.

Hasta allí se han desplazado bomberos de la institución provincial.

El fuego todavía no está apagado y ha afectado tanto a la cabeza tractora como a la parte más próxima del siguiente vagón.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.