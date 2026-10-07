Vox cuestiona también el voto por correo en Aragón: "No nos fiamos de nada que pueda hacer Pedro Sánchez"

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y principal representante de Vox en el Ejecutivo, Alejandro Nolasco, se ha sumado este miércoles a las dudas sembradas alrededor del voto por correo para las próximas elecciones generales.

"Creemos que hay que votar presencialmente, hay que hacerlo así porque no nos fiamos de nada que pueda hacer Pedro Sánchez", ha valorado Nolasco en declaraciones a los medios.

Para Nolasco, Sánchez "ya ha demostrado" que "puede llegar a hacer cualquier cosa" y por ello ha decidido poner en alerta a sus votantes de cara al 29-N.

"Es muy importante que, dentro de las posibilidades, se vaya a votar presencialmente", ha insistido.

Las palabras de Nolasco llegan tras la polémica alrededor de las declaraciones del presidente Jorge Azcón un día antes. En su caso, afirmó que compraría un billete a sus hijos, que estudian fuera, para que pudieran votar en Zaragoza.

Los partidos de la oposición calificaron como "irresponsables" o "cutres" dichas palabras. Para la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, se trata de "trumpismo".

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