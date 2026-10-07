Venden una casa rural de 220m² con 5 habitaciones, bodega, buhardilla y lista para entrar a vivir

Cambiar el ritmo de la ciudad por el silencio y la tranquilidad de la montaña es el deseo de muchas personas a la hora de buscar una nueva vivienda.

Una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años gracias al auge del teletrabajo, que ha hecho posible vivir más lejos de los grandes núcleos urbanos sin renunciar a las oportunidades laborales.

Este nuevo escenario ha vuelto a poner el foco en pequeños pueblos y aldeas rurales como los que todavía se conservan en Aragón.

Localidades que ofrecen, en muchos casos, una mejor relación calidad-precio y la posibilidad de disfrutar de un entorno natural y tranquilo sin alejarse demasiado de la ciudad.

En este contexto, consultar portales inmobiliarios como Idealista puede ser una alternativa para quienes buscan adquirir una propiedad rural.

Casa Rural en Venta en Aísa Idealista

Entre las opciones disponibles destaca esta casa rural situada en Aísa, a los pies del Valle del Axpe, una de las zonas más reputadas de toda la Jacetania.

Se trata de una vivienda ideal para entrar a vivir desde el primer día. Distribuida en cuatro plantas y con una superficie total de 220m², la propiedad combina el encanto de la arquitectura tradicional con todas las comodidades necesarias para la vida cotidiana.

Nada más entrar, un precioso patio de madera da la bienvenida y nos introduce de inmediato en la esencia más auténtica de la vivienda.

En esta planta baja también encontramos la bodega, un espacio perfecto tanto para los amantes del vino como para utilizarlo como zona de almacenamiento. La planta se completa con un baño completo.

Casa Rural en Venta en Aísa Idealista

La primera planta alberga una amplia cocina-comedor, concebida para disfrutar cómodamente del día a día sin necesidad de recurrir a un comedor formal.

Además, esta planta cuenta con una habitación doble, un baño completo y un balcón con buenas vistas a las montañas.

La siguiente planta está destinada a la zona de descanso. En ella se distribuyen cuatro habitaciones amplias, todas ellas exteriores y con bonitas vistas. Un espacio pensado para desconectar, descansar y disfrutar de la sensación de paz y serenidad que ofrece el entorno.

Por último, la vivienda cuenta con una buhardilla que multiplica las posibilidades de la casa. Puede utilizarse como espacio de almacenamiento o transformarse incluso en una zona de juegos para los más pequeños.

Venta Casa Pueblo Aragón Idealista

El buen estado de conservación es otro de los atractivos de esta propiedad. La vivienda cuenta con suelos de madera restaurados y un tejado completamente nuevo, reformado en 2014.

El precio de venta es de 175.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista. Una excelente oportunidad para aquellos que busquen una vivienda en la provincia de Huesca.

A todo ello se suma su privilegiada ubicación en Aísa, un enclave donde "no es habitual encontrar propiedades a la venta " tal y como señala la Inmobiliaria Bienes Raíces en el anuncio.