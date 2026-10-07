El PP promete desde Zaragoza cambios en políticas sociales si llega al Gobierno: "Van a ser un pilar fundamental"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha prometido este miércoles desde Zaragoza cambios en políticas sociales y sanitarias si llegan al Gobierno de España tras las próximas elecciones.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras una visita a la fundación DFA. Fúnez ha apuntado que, para el PP, "comienza el periodo del cambio" con la campaña electoral del 29-N y la posibilidad de regresar a la Moncloa.

"Para nosotros, las políticas sociales son fundamentales. Con Alberto Núñez Feijóo van a ser un pilar fundamental", ha resaltado.

Fúnez ha llamado a preparar el Sistema Nacional de Salud de cara a las próximas generaciones y a "construir y recuperar" el Estado del bienestar. "Nuestra apuesta es una reforma que dé respuesta a las necesidades actuales, pero también a la tensión que se puede llegar a producir en el futuro", ha resaltado.

Ha alertado en este sentido del tensionamiento que puede suponer el envejecimiento de la población por el aumento de la esperanza de vida, una cuestión positiva pero que obliga a pensar modificaciones.

En palabras de la vicesecretaria, "el cambio tiene que llegar también desde los cuidados" y las entidades del sector. "No vamos a prometer políticas que no vengan acompañadas de una consignación económica", ha comentado en referencia al debate de la Ley de Discapacidad y Dependencia.

Lo contrario "genera frustración" en las familias. "Es lo último que debería ocurrir", ha matizado.

El PP apuesta también por ventajas fiscales para quienes padecen un grado de discapacidad. "Queremos garantizar el cambio por la vía de los hechos y con cuestiones que lleguen a la vida de las familias", ha expresado.

El presidente del PP en la provincia de Zaragoza, Ramón Celma, ha destacado la trayectoria de Fúnez en relación con las entidades del tercer sector. Celma confía en que esa visión de las políticas sociales pueda tener su reflejo en la elaboración del programa electoral para el 29 de noviembre.