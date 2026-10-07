Teresa Ladrero, este miércoles en la sede del PSOE-Aragón. E. E.

Ladrero (PSOE) acusa al PP de haber perdido "todo el decoro" al cuestionar el voto por correo: "El odio se ha puesto de moda"

La secretaria general del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero, ha acusado este miércoles al PP de Jorge Azcón de haber perdido “todo el decoro” y la institucionalidad al plantear dudas sobre el voto por correo.

“Llevan mucho tiempo pidiendo elecciones y ahora resulta que no quieren que se vote. Es un sistema absolutamente garantista que tiene sus contrapesos técnicos”, ha defendido.

Para la también vicepresidenta de la DPZ, resulta “curioso” que Feijóo haya terminado “tirando de las orejas” a Azcón, a quien ha atacado por hacer “seguidismo de Ayuso”: “Ha recibido un correctivo”.

En su opinión, “ya no hay una línea que los separe de Vox”, dado que “son lo mismo”.

Tampoco entiende que se esté cuestionando la Diputación Permanente, herramienta utilizada por Sánchez para sacar adelante los decretos de vivienda tras el sonoro portazo de PP, Vox y Junts en el Congreso.

Teresa Ladrero, Pilar Alegría, Juan Antonio Sánchez Quero y Manuela Berges, este miércoles, en la sede del PSOE-Aragón. E. E.

Los socialistas han reunido a su Comité Provincial para marcar las líneas estratégicas de las semanas que tienen por delante. Lo han hecho amadrinados por su secretaria autonómica, Pilar Alegría, presente en la sede de Conde de Aranda.

Allí han deseado que todo salga “por unanimidad”; ir por el buen camino y que todo vaya rodado “para ganar las elecciones, que es el objetivo mayúsculo”.

En unos días tendrían que haber puesto nombre al rival de Natalia Chueca en las elecciones municipales de mayo, pero el adelanto de las generales les ha obligado a poner en pausa las primarias hasta después del 29-N.

“Es lógico y normal. Era difícil simultanear dos procesos”, justificaba Ladrero.

Así, una vez reordenado el calendario, el primer hito llegará el 13 de octubre con la reunión de las asambleas para poner nombres y apellidos a los cabezas de lista a Congreso y Senado.

El PSOE de Zaragoza asume que va a ser una campaña “excesivamente dura” y que el odio “se ha puesto de moda”. Lo que esperan encontrarse en los próximos días es una política “en permanente pelea” que se olvida de hablar “de lo importante”: la gobernanza, la Unión Europea, los servicios públicos, la agricultura o la ganadería.

“Está en juego la vida real”, advertía Ladrero.

A PP y Vox también los ha acusado de “ningunear a los ayuntamientos”.

Especialmente crítica ha sido con un “tripresidente” Jorge Azcón que, según sus palabras, ejerce un liderazgo “a trompicones”: “Ha sido presidente durante tres momentos y Vox le ha demostrado que no se encomienda a nada. No le importará abandonarle en cualquier momento como ya hizo en 2024”, vaticinaba.

Sus palabras no han terminado ahí. También ha acusado a populares y voxistas de pasar el rodillo en las Cortes y decir no a la comisión de la nueva Romareda, la centrada en la gestión de los incendios forestales y la de los centros de datos.

“El PP ha exprimido los PIGA. El Gobierno de Aragón debería ser vigilante a la hora de ver dónde tributan todas estas empresas el IAE”, agregaba.

Ladrero también ha tenido para Nolasco, del que ha dicho que solo puede sacar pecho de haber puesto en marcha un buzón de sugerencias: “No cree en Aragón ni en el estatuto de autonomía y ha puesto de consejero de Medio Ambiente a una persona que no cree en el cambio climático”, sostenía.

Entre críticas al “Gobierno de las chapuzas de Chueca”, la dirigente socialista ha recalcado que “si hay un pucherazo de verdad es gobernar con un tránsfuga” y que si la economía va bien es “gracias a los socialistas”.