Gran fiesta gastronómica del 10 al 18 de octubre en Zaragoza: productos aragoneses, menús variados y 'vermutadas'

Zaragoza acoge del 10 al 18 de octubre una nueva edición de 'PilarGastroWeek', una iniciativa que tiene como objetivo acercar la gastronomía a toda la ciudadanía en estos días festivos.

Este año, un total de 39 establecimientos de Zaragoza y provincia van a ofrecer más de 40 propuestas entre 'menús gastronómicos y vermutadas', con una presencia destacada del producto aragonés de calidad diferenciada.

La propuesta está organizada por Horeca Restaurantes Zaragoza en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

En este sentido, la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha destacado que "PilarGastroWeek es una oportunidad para poner en valor nuestros restaurantes y el producto aragonés y zaragozano de calidad".

Menús gastronómicos y vermutadas

Esta propuesta gastronómica de PilarGastroWeek se articula en torno a dos modalidades.

En primer lugar, el menú "Lo mejor de Aragón en la mesa" propone experiencias gastronómicas completas, con entrantes, plato principal y postre, diseñadas específicamente para estas jornadas y elaboradas con productos aragoneses de calidad diferenciada.

En este menú, los precios oscilan entre 30 y 55 euros e incluyen una consumición.

La segunda modalidad son las vermutadas, formadas por una tapa elaborada y una consumición.

Producto aragonés de calidad diferenciada

Uno de los ejes de PilarGastroWeek es la utilización y promoción del producto agroalimentario aragonés.

Entre los ingredientes presentes en las propuestas figuran el Ternasco de Aragón IGP, Jamón de Teruel DOP o la Cebolla Fuentes de Ebro DOP, entre otros alimentos.

Además, la programación gastronómica se va a completar con una ruta de jotas por establecimientos participantes.