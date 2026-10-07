Leticia Sabater, durante un concierto en Zaragoza. E. E.

Este es el barrio de Zaragoza donde actuará Leticia Sabater en plenas Fiestas del Pilar: "Será un fiestón espectacular"

"Hola, Zaragoza, ¿cómo estáis? Yo con muchísimas, muchísimas ganitas de veros", afirma Leticia Sabater, que confirma así su regreso a la capital aragonesa durante las Fiestas del Pilar.

Después de un año de ausencia, la artista catalana volverá a subirse a los escenarios con un evento gratuito que se celebrará este 12 de octubre en el Parque de la Memoria, en el barrio de San José.

La jornada arrancará a las 18:30 horas con un tardeo de la mano del DJ Alex Force. Habrá que esperar hasta las 20:30 para que Leticia Sabater tome el relevo y se suba al escenario.

Su actuación combinará sus propios éxitos con algunos clásicos de los años ochenta y noventa, además de versiones más actuales para poner a bailar al público.

"El lunes 12 de octubre nos vemos en un fiestón espectacular", anuncia la artista, que volverá a convertir al público en protagonista durante el espectáculo.

"Subiréis al escenario, lo cantaremos y bailaremos todo, todo, todo. Llevo muchas sorpresitas nuevas", asegura Sabater, que mantiene así una de las señas de identidad de sus conciertos.

La fiesta contará también con diferentes sorpresas sobre el escenario y sesiones de fotos al terminar la actuación. Además, habrá barras habilitadas con una amplia oferta de comida y bebida.

La celebración continuará hasta las 00:00 horas con DJ Alex Force, en una cita pensada para reunir tanto a los vecinos de Zaragoza como a visitantes de otros puntos de Aragón.

Una habitual de Aragón

La presencia de Leticia Sabater en Aragón no es ninguna novedad. La cantante y presentadora es una habitual de las fiestas de distintos municipios de la comunidad, donde sus actuaciones cuentan con un público fiel.

De hecho, este mes de octubre tiene varias citas previstas en tierras aragonesas. La primera será el 9 de octubre en Monreal de Ariza, donde actuará a las 00:30 horas con entrada gratuita.

Después llegará el turno de Zaragoza, el 12 de octubre, antes de poner rumbo a Ateca para celebrar un "fiestón de Halloween" el próximo 31 de octubre a las 23:00 horas.