Un día en las vaquillas en la plaza de La Misericordia, Zaragoza. E.E E.E

Adiós a las vaquillas en Aragón TV estas Fiestas del Pilar: hay desacuerdos con la empresa gestora de la plaza

Según ha hecho público la propia cadena de televisión, este año no podrá cubrir los tradicionales festejos de vaquillas de las Fiestas del Pilar.

Esta era una cita clave que la televisión autonómica ha venido acercando a los hogares aragoneses año tras año, al igual que ha hecho con los festejos celebrados en la pasada Feria de la Albahaca en agosto en Huesca.

Según explican, la empresa que gestiona la plaza de toros de Zaragoza se ha negado a negociar con Aragón TV y ha impuesto una cifra que supone un incremento del 500% respecto al precio del pasado año, una cantidad que Aragón TV, como televisión pública, no puede asumir.

Ante esta situación, Aragón TV asegura manifestar siempre su disposición a negociar y alcanzar un acuerdo.

Pese a ello, conscientes de la importancia que tiene este festejo en su programación, Aragón TV establece un recopilatorio de los mejores momentos de 8:00 a 10:00 horas durante las fiestas.

Este recopilatorio será una selección de los mejores momentos de los últimos 20 años, recuperando algunas de las imágenes y momentos más recordados por los espectadores.

Además, la cadena asegura que mantiene su compromiso de acompañar a los aragoneses durante las Fiestas del Pilar y de ofrecer una programación especial vinculada a una celebración profundamente arraigada en Zaragoza y en Aragón.