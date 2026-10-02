Dos carrascas recordarán para siempre a Esther Latorre y Javier Sánchez, asesinados en Tauste por su hija y su novio

UAGA, COAG y La Vía Campesina celebrarán el próximo domingo, 4 de octubre, a las 12:00 horas, un acto de homenaje y recuerdo a Esther Latorre y Javier Sánchez.

El encuentro tendrá lugar en La Aldea Puy de Cinca (Huesca), un lugar muy especial para ambos y con el que estuvieron profundamente vinculados. Allí compartieron numerosos momentos con compañeros y compañeras sindicalistas y amistades.

Como símbolo de su compromiso y de su vinculación con el territorio, durante el acto se plantarán dos carrascas en su memoria.

Bajo sus raíces se depositarán las muestras de tierra recogidas en las distintas comarcas de Aragón, en otras Comunidades Autónomas y en diferentes lugares del mundo.

Un gesto cargado de significado para mantenerlos siempre unidos a la tierra por la que lucharon y que tanto representó en sus vidas.

El homenaje contará con la participación de alrededor de 200 personas llegadas de todo Aragón, de otras Comunidades Autónomas, así como de Francia, Bélgica y Colombia.

Entre ellas habrá representantes y compañeros y compañeras de UAGA, COAG, La Vía Campesina y Confédération Paysanne, organizaciones con las que Esther y Javier compartieron su trayectoria sindical y su compromiso con el campesinado.

Será un encuentro para recordar sus vidas, reconocer su legado y celebrar los valores que defendieron: la agricultura campesina, la justicia social, la solidaridad entre los pueblos y la defensa de la tierra y de quienes la trabajan.

Como resultado, dos carrascas echarán raíces en La Aldea Puy de Cinca como símbolo de una memoria que seguirá creciendo, unida a la tierra y a todas las personas que compartieron su camino.