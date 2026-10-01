Acampada en la plaza de España de Zaragoza. E. E.

El Sindicato de Inquilinas toma la plaza de España de Zaragoza y monta una acampada como la de Sol: "Nos quedamos"

El Sindicato de Inquilinas ha tomado este jueves la plaza de España de Zaragoza emulando la acampada de Sol.

Lo ha hecho como "acción sorpresa" después de una sonora cacerolada en la que cientos de personas han exigido medidas "reales" contra la crisis de la vivienda.

Carteles durante la cacerolada en Zaragoza. E. E.

En estos momentos son más de una veintena las tiendas de campaña que se han colocado en el corazón de Zaragoza.

La intención, ha confirmado Alicia Gallego, portavoz del colectivo, es quedarse al menos hasta la manifestación de este sábado.

"No nos valen los reales decretos. Son migajas", denunciaban.

A las 21.15 han convocado la primera asamblea, y este viernes por la mañana habrá otra más. "Vamos a organizar muchas actividades", adelantaba.

La protesta se está desarrollando en medio de un fuerte despliegue policial, con varios coches y furgonetas de la Policía Local y la Policía Nacional.

Sonora cacerolada

Convocados por el Sindicato, los asistentes han incidido en la necesidad de "seguir empujando", ya que consideran que "de los políticos no se puede esperar nada".

El colectivo se ha mostrado especialmente crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez por las medidas incluidas en los decretos ley que se votarán este viernes en el Congreso de los Diputados.

"Estamos aquí para decir basta. El desahucio de Maricarmen ha sido la gota que ha colmado el vaso. El precio de la vivienda se ha multiplicado por dos y los salarios solo han subido un 20%. Nuestras vidas están a merced de rentistas que nos explotan", decían desde el Sindicato.

Para ellos, todos los partidos, sean de izquierda o de derechas, han legislado a su favor. "Cualquier conquista real solo puede venir de la organización de la clase trabajadora", insistían.

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