El presidente de la Diputación de Teruel reprende a un bombero durante un pleno: "Yo trabajo más que tú"

No cesa la polémica alrededor del último pleno de la Diputación de Teruel. Un encontronazo verbal entre el presidente, Joaquín Juste (PP), y un bombero que asistía como público ha caldeado en las últimas horas la actualidad política, coincidiendo además con protestas de estos profesionales.

La discusión tuvo lugar este miércoles durante la sesión, cuando llegó el momento de abordar la situación del operativo en la provincia, que se encuentra en huelga. "Si tenemos de guardia 15 y 3 se ponen de baja, por las razones que sea, quedan 12... hacen una pancarta de 'alerta, solo 12'. Bien, porque 3 se indispusieron esa mañana", apuntó primero Juste.

Ante las primeras quejas del público, el presidente provincial lanza la primera advertencia: "El próximo que hable, a la calle".

Lejos de calmar los ánimos, el debate sobre el número de efectivos continúa. Juste esgrime también que se van a pagar las denominadas "horas de activación" y acto seguido llega el primer encontronazo.

"No queremos dinero, queremos personal y trabajar con seguridad", señala un bombero desde el público. "Alberto, a la calle", le responde Juste.

"Cuando quieras hablar, tienes que estar aquí de diputado, pero has elegido bombero. Yo trabajo bastantes más días, no 69 al año. Más que tú", insiste.

Piden la dimisión

El vídeo ha corrido en las redes sociales y ha terminado de avivar la polémica. Este jueves, tanto el PSOE como Chunta Aragonesista han pedido la dimisión de Joaquín Juste.

Los socialistas consideran lo sucedido una "falta de respeto" y un "desprecio público" a los bomberos. Consideran que Juste evidenció su "incapacidad para solucionar los problemas".

“No se puede agradecer y aplaudir a los bomberos cuando actúan ante los incendios y cuando esos mismos efectivos reclaman mejoras en sus condiciones y en los servicios que prestan, responderles con desprecio y falta de respeto”, ha dicho la vicesecretaria general y portavoz del PSOE Teruel, María Ariño.

La portavoz en la diputación, Sonia Palacio, ha puesto el foco en la "igualmente vergonzosa actitud" de Teruel Existe y el PAR. Demostraron a su juicio "falta de empatía y de interés por resolver el conflicto con los bomberos".

"No es aceptable responder con descalificaciones ni establecer comparaciones sobre quién trabaja más, y mucho menos utilizar la autoridad institucional para desacreditar a quienes reclaman mejoras en su trabajo", ha protestado el portavoz de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó.