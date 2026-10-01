Los bomberos de las tres diputaciones salen a la calle para denunciar la falta de efectivos: "Es insostenible"

Los bomberos han sido protagonistas durante todo este verano de 2026 debido a los numerosos incendios forestales que se han producido en Aragón.

El esfuerzo sostenido durante un largo periodo de tiempo ha provocado que los bomberos denuncien una situación de extrema precariedad en sus servicios de las diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Esta situación se ha puesto de manifiesto esta mañana, 1 de octubre, durante una manifestación regional celebrada en Zaragoza. La movilización, convocada a las 11.00 horas, ha partido de la Plaza de España y ha concluido frente al Edificio Pignatelli.

Decenas de bomberos y representantes sindicales han reclamado sus derechos con gritos dirigidos a los aragoneses: "Ciudadanos, estáis en peligro, no somos suficientes para protegeros" o "Queremos que se nos oiga para dar un buen servicio".

Los efectivos de los Servicios Provinciales de Extinción de Incendios han puesto de manifiesto la grave escasez de recursos humanos y materiales que sufren los parques comarcales.

"Queremos que Aragón esté más seguro, pero si hay días que estamos 17 bomberos para toda la provincia, es prácticamente imposible solventar cualquier incidencia grave", ha relatado Michael, bombero de Tarazona.

El desencadenante de esta escalada de protestas ha sido, según los trabajadores, el abandono institucional acumulado durante años.

"Llevamos meses pidiendo más personal y, tras el 18 de agosto, cuando falleció un compañero, hemos intensificado las reivindicaciones. No nos hacen caso, no quieren negociar", ha asegurado Michael, bombero del parque de Tarazona.

Situación en Huesca

En la Diputación Provincial de Huesca (DPH), el escenario refleja el mismo deterioro que en el resto del territorio autonómico.

Tal como señala Gonzalo Aguado, bombero de la DPH, la situación en Huesca es común a la de las otras dos provincias: "Estamos con una merma muy importante de efectivos"

Asimismo, Aguado advierte de que los sucesos registrados durante el verano no han sido hechos aislados: "Las situaciones ocurridas para nada son excepcionales o para nada cabe esperar que vayan a reducirse y esto ha redundado en la seguridad de la ciudadanía".

El año pasado, los trabajadores sostuvieron un conflicto colectivo de huelga que concluyó con la firma de un acuerdo de mejoras con la institución.

Sin embargo, Aguado denuncia el incumplimiento posterior de lo pactado: "Estos compromisos no han sido cumplidos a nuestro entender. No hemos visto un reflejo efectivo ni un cambio material en el funcionar del día a día".

Ante esta situación, desde Huesca apelan directamente al Gobierno de Aragón para que asuma sus competencias y coordine a las tres diputaciones.

"Al Ejecutivo Autonómico le exigimos que haga sus deberes, que cumpla con la normativa, que aplique esa normativa y que dentro de hacer sus deberes se encargue de su deber, que es coordinar a las tres diputaciones y exigir el cumplimiento normativo que llevan 12 años sin ser capaces de cumplir", ha manifestado Gonzalo.

Situación en Zaragoza

En la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la falta de personal ha llevado al servicio a operar con un déficit continuo respecto al mínimo legal.

Como denuncia Luis Sánchez, bombero de la DPZ, los efectivos son escasos: "Según la Ley del Fuego, tendríamos que estar cada día 47 bomberos; si no hacemos horas extraordinarias, estamos entre 16 y 20, y aún haciéndolas a duras penas alcanzamos los 27".

Tras el fallecimiento de un compañero el pasado 18 de agosto, la plantilla dejó de realizar horas extra el 24 de agosto como señal de protesta.

Esta decisión ha provocado el cierre habitual de parques comarcales como Tauste, Cariñena, Daroca y El Burgo de Ebro: "Tras un accidente con tres personas atrapadas a solo seis kilómetros de Tauste. al estar el parque cerrado, tuvieron que acudir desde Ejea de los Caballeros, lo que añadió 38 kilómetros más y fácilmente 40 minutos de demora", ha ejemplificado Sánchez.

En este mismo contexto, los trabajadores denuncian que la crisis se ve agravada por la falta de voluntad negociadora de la DPZ, que canceló la mesa de negociación dos horas antes de la primera manifestación sin fijar una nueva fecha.

"Hemos mantenido dos reuniones en la mesa de negociación y el día que hicimos la primera manifestación aquí en señal de protesta, dos horas antes de que se realizase esa manifestación, nos cancelaron la reunión sin nueva fecha y les hemos pedido ya varias veces que nos citen para solucionar el problema y vemos muy poca voluntad negociadora por parte de la Diputación", ha manifestado el bombero de la DPZ.

Situación en Teruel

En la Diputación Provincial de Teruel (DPT), la situación ha desembocado en una huelga activa desde el pasado 18 de agosto, motivada por el déficit de plantilla y el incumplimiento continuado de las guardias mínimas.

Según ha explicado Eduardo Alegre, bombero de la DPT, no se están cumpliendo los servicios mínimos: "La Diputación nos puso unos servicios mínimos de 19 que no se están cumpliendo en el 70% de las guardias, con lo cual muchos días estamos dos en el parque de Teruel y dos en Calamocha".

Esta escasez implica que, en cuanto surge una intervención en la zona de Calamocha o Montalbán, toda esa zona queda sin bomberos.

Según los trabajadores, la institución pretende cubrir este déficit mediante horas extraordinarias, que los efectivos rechazan realizar al considerar que la responsabilidad corresponde a la gestión provincial.

"Nosotros no queremos hacer horas extras, nosotros queremos hacer nuestras horas. El problema de que no se cubran los mínimos es de ellos, no es problema nuestro, y no queremos hacer horas", ha recalcado Alegre.

La tensión ha aumentado tras el pleno provincial celebrado el pasado 30 de septiembre, donde, según los trabajadores, la predisposición al diálogo por parte de la presidencia de la DPT fue prácticamente nula: "Si nos manifestábamos ese día en el pleno, se acababa la posibilidad de negociar", han manifestado los bomberos.

Ante este bloqueo, los trabajadores reclaman la funcionalización de 40 plazas pendientes desde hace un año y exigen que los 30 nuevos bomberos anunciados para el consorcio sean asignados como funcionarios de carrera y no como personal interino.

"Más allá de las 40 plazas que quedan por funcionalizar, que hace un año que están pendientes, nosotros hemos pedido que los 30 bomberos que el señor presidente dice que van a ir al consorcio sean bomberos funcionarios, que no sean bomberos interinos como van a ser", ha aclarado Alegre.