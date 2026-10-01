Asamblea en la acampada de Zaragoza. E. E.

Nada de alcohol ni drogas y una plaza "impoluta": así son las normas de la acampada por las vivienda en Zaragoza

Nada de alcohol ni drogas y ser lo más limpios posibles. Estas son las normas básicas de la acampada por la vivienda de Zaragoza.

Los manifestantes han protagonizado este jueves por la noche su primera asamblea, en la que han fijado las normas básicas de convivencia.

Que no les hayan desalojado es ya "un triunfo", según el Sindicato de Inquilinas, y por eso no quieren dar ningún motivo a la Policía para que intervenga.

Esto se traduce en unas normas estrictas de limpieza y de 'cero alcohol'. "Queremos que la plaza siga impoluta", comentaban a pocas horas de que entre en vigor la nueva ordenanza cívica de Zaragoza, que endurece las multas para los incumplidores.

Para conseguirlo han dispuesto bolsas de basura por todo el 'campamento', en el que también destacan pancartas contra los fondos buitre o contra PSOE y Sumar.

Lo que ha comenzado como una 'inocente' cacerolada ha terminado emulando la indignación de los manifestantes de Sol en Madrid.

Por el momento son alrededor de una treintena las tiendas instaladas, aunque esperan "ir a más" conforme se extienda la noticia.

Los asistentes están vigilados en todo momento por varios furgones de la Policía Nacional y coches de la Policía Local, aunque por ahora, nada apuntaba a desalojo.

Esta noche, la cena será "autogestionada", aunque por la mañana ya está previsto un desayuno popular que dará inicio a las actividades que han previsto para los próximos días.

Conscientes de que estos días va a llover, han llamado a los presentes a aguantar lo máximo posible. "No nos van a parar", decían.

Los propios organizadores han hecho también una 'lista de deseos' para dar forma a la acampada.

Necesitan desde sillas plegables a carpas, aunque también ofrecen 'productos básicos' a quienes no tienen.

"Si a alguien le falta tienda de campaña o tapones para los oídos, que lo diga. Baños no tenemos, pero podéis ir a El Corte Inglés", continuaban.

En las próximas horas formarán grupos de trabajo con vistas a la manifestación del próximo sábado desde la plaza de Santo Domingo.

El Sindicato espera no estar solo en esta lucha. De hecho, en la propia asamblea han asegurado que "los compañeros de Teruel están mirando para unirse a la acampada".