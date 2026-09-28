Las entidades sociales confían en alcanzar el pleno empleo para los inmigrantes regularizados en Aragón

Casi medio año después del inicio del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, el grueso del trabajo está hecho en Aragón a falta de pulir casos concretos.

Así lo explican desde las entidades sociales antes de cerrarse este el plazo de subsanación de solicitudes a nivel estatal. Pasado el pico de trabajo, el grueso de demandantes han logrado incorporarse al mercado laboral o están en disposición de hacerlo.

En ACCEM, ocurre con 8 de cada 10 solicitudes en Zaragoza. Fundamentalmente, de solicitantes de asilo. Colombia, Venezuela o Senegal concentran las nacionalidades más frecuentes.

Los servicios jurídicos de cada oficina llevan a cabo un análisis previo, cruzan los datos de los pasaportes y certifican que no existan antecedentes penales en sus lugares de origen. La mayoría, de hecho, no arrastra este tipo de cuestiones.

Los inmigrantes pueden comenzar a trabajar tan pronto como reciben un permiso provisional. Desde la ONG precisan que “muchos” ya tenían un empleo, pero su situación no estaba en orden.

Pico de trabajo

“La regularización agiliza el proceso”, explica el abogado de Protección Internacional del servicio jurídico de ACCEM en Zaragoza, Celestino Sánchez.

El decreto impulsado por el Gobierno central ha supuesto “más trabajo administrativo” dentro de un trabajo que ya se realizaba previamente. “Lo más tedioso era regular la documentación previa, ahora es cosa de esperar las resoluciones”, apunta Sánchez.

De 137 presentadas en la ciudad de Zaragoza (otras 50 en Calatayud y en torno a 200 en toda la provincia), únicamente entre 20 y 25 no eran de protección internacional, detalla el abogado. No ha habido “denegaciones puras” de solicitudes para la regularización y faltan alrededor de 30 valoraciones. Hasta la fecha, ninguno tenía antecedentes.

Cada caso acaba presentando particularidades. Sánchez explica que un matrimonio de Colombia ha podido regularizar su situación mientras sus hijos siguen pendientes de 2 requisitos.

A los solicitantes de asilo se les añade otra cuestión, y es que deben tramitar su desistimiento de dicho estatus.

1 de cada 3

Los últimos datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno de España en Aragón refrendan los resultados de esta labor. Según explicó el delegado Fernando Beltrán, 1 de cada 3 solicitantes están trabajando o en disposición de hacerlo fuera de la economía sumergida.

La Comunidad ha sumado 12.400 afiliados a la Seguridad Social derivados del proceso de regularización. Para Beltrán, la afiliación extranjera permitirá sostener “sectores estratégicos” que van desde los cuidados hasta el transporte pasando por la agricultura, la construcción y la hostelería.

958 nuevos inscritos

Los datos de afiliación a la Seguridad Social recogen 652.184 cotizantes el pasado mes de agosto, son 19.900 más que hace un año. De los 50.174 parados en agosto, 1.791 están inmersos en el proceso de regularización. De ellos, 958 se inscribieron en el mes pasado.

Desde abril, coincidiendo con el inicio del proceso de regularización, el sector servicios ha liderado la creación de empleo en Aragón (también condicionado por los meses de verano). Ganó 4.278 afiliados.

No obstante, la agricultura presentó un mayor crecimiento porcentual. El aumento fue del 9,89%, con 1.597 afiliados más. La industria y la construcción también fueron al alza.