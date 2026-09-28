Ejea de los Caballeros (Zaragoza) reduce su tasa de criminalidad y baja a las 630 infracciones en el último año

La seguridad ciudadana ha sido durante los últimos años una de las prioridades de las administraciones públicas en Aragón.

En este contexto, Ejea de los Caballeros ha reforzado los recursos destinados a la prevención y vigilancia con el objetivo de mejorar la seguridad y la tranquilidad de sus vecinos.

Por ello, se reforzó la seguridad para que la ciudadanía tuviera la tranquilidad de no sentir peligro.

El informe en materia de seguridad ciudadana elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza refleja que durante 2025 se contabilizaron en Ejea 630 infracciones penales, frente a las 649 registradas en 2024. Esto supone 19 infracciones menos y un descenso aproximado del 2,9%.

Asimismo, la tasa de criminalidad se situó en 36,77 infracciones por cada 1.000 habitantes, por debajo de la registrada en la provincia de Zaragoza, que alcanzó las 42,55 infracciones por cada 1.000 habitantes, y de la media nacional, situada en 49,89

Estos datos se producen en paralelo al esfuerzo desarrollado por el Ayuntamiento de Ejea en materia de seguridad ciudadana, con un incremento de los recursos destinados a esta área, el fortalecimiento de la plantilla de la Policía Local y la creación de nuevas unidades destinadas a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta.

Entre estas medidas destacan la unidad canina y la unidad de drones, además de la mejora de los medios técnicos y operativos, especialmente en el ámbito de la videovigilancia.

El modelo policial impulsado por el Ayuntamiento se apoya también en la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil.

Tasa de criminalidad local

Los datos del informe sitúan a Ejea por debajo de las tasas de criminalidad registradas tanto en la provincia de Zaragoza como en el conjunto de España:

Ejea de los Caballeros: 36,77 infracciones por cada 1.000 habitantes.

Provincia de Zaragoza: 42,55 infracciones por cada 1.000 habitantes.

España: 49,89 infracciones por cada 1.000 habitantes.

La diferencia es de 5,78 infracciones por cada 1.000 habitantes respecto a la provincia y de 13,12 respecto al conjunto nacional.

El Ayuntamiento sostiene que el incremento de efectivos de la Policía Local, junto con la incorporación de nuevos medios técnicos y operativos y la colaboración con otros cuerpos de seguridad, forma parte de una estrategia destinada a reforzar la prevención, la vigilancia y la respuesta ante posibles incidencias.

Intervenciones por drogas

Las intervenciones relacionadas con drogas han aumentado de forma muy significativa en Ejea de los Caballeros durante los últimos años.

Según los datos difundidos por la Policía Local, en 2024 se contabilizaron 16 decomisos, una cifra que aumentó hasta 65 en 2025 y que ha superado ya el centenar entre enero y septiembre de 2026.

En este contexto, el Ayuntamiento de Ejea ha situado el refuerzo de la seguridad y la prevención entre sus prioridades, con un incremento de los recursos destinados a la Policía Local y la creación de nuevas unidades.

La unidad canina se incorporó como uno de los instrumentos para mejorar la prevención del consumo y la detección de sustancias, especialmente en espacios públicos y entornos educativos.

La evolución de los datos deja una tendencia clara en cuanto a la actividad policial, 16 intervenciones en 2024, 65 en 2025 y más de 100 en los nueve primeros meses de 2026.

Por ahora, lo que reflejan las cifras comunicadas es un notable incremento de las actuaciones policiales contra las drogas en Ejea, coincidiendo con una mayor presencia de agentes y con la incorporación de nuevos medios de vigilancia y detección.