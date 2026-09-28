CHA celebrará primarias para el Ayuntamiento de Zaragoza el viernes y mantiene hasta el final la incógnita de Huesca

Chunta Aragonesista afronta las últimas horas de presentación de precandidaturas para las primarias con una certeza y otra duda. El plazo finaliza esta medianoche y ya se sabe que este viernes se votará el cabeza de lista en Zaragoza para las municipales de mayo.

Por otro lado, se desconoce quién dará el paso en Huesca y si, de ser más de una persona, se celebrará también un proceso interno. De una u otra forma, la duda se resolverá el martes, cuando el partido traslade oficialmente ambos supuestos. La candidatura en Teruel se dirimirá más adelante al no alcanzar los 50.000 habitantes.

En Zaragoza, Chuaquín Bernal y Luis Pastor se disputarán ser los cabezas de lista. El segundo, que la semana pasada reconocía más dificultades para reunir los avales, ha esperado hasta el último día para presentarlos, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Bien distinta se planteaba desde el principio la situación de Chuaquín Bernal. Fue candidato a la plaza del Pilar en 2023 y ha continuado dentro de la vida orgánica como dirigente de la formación en la ciudad.

Pastor, por su parte, ha vuelto a la primera línea política con la candidatura al proceso interno. Fue concejal de Deportes en la coalición de CHA con el socialista Juan Alberto Belloch y en la legislatura previa.

Así, CHA celebrará este viernes primarias al menos en la capital aragonesa, pero mirando de reojo a la posibilidad de una candidatura amplia con otros partidos. Del mismo espacio político, Podemos también seguirá estos tiempos y no han trascendido los pasos a seguir en ZEC y otras marcas de Izquierda Unida.

Vivienda

A la espera de confirmarse la precandidatura, CHA se ha pronunciado este viernes sobre las protestas sobre la vivienda en toda España. El presidente, Jorge Pueyo, ha afirmado que intervenir el mercado es "una responsabilidad histórica".

Pueyo, diputado en el Congreso hasta antes de las autonómicas, ha reclamado la aprobación de un real decreto "con todas las medidas". "No se puede dejar nada", ha añadido.

El representante aragonesista ha solicitado también implementar medidas para el mundo rural. "El Gobierno de Azcón tiene que dejar de decir que no va a regular las zonas tensionadas", ha continuado.

Situación "insostenible"

Pueyo ha pedido seguir el ejemplo de zonas donde sí se ha aplicado la normativa, como Navarra o Cataluña. "El mercado de la vivienda es insostenible para la población", ha subrayado.

Según el portavoz en las Cortes, la DGA tiene también una "obligación histórica" con la vivienda. "Tenemos muchas dudas de que la que se vaya a hacer realmente sea una solución habitacional para la gente que más lo necesita. Vemos que se puede convertir en más especulación", ha señalado.