La campaña de vacunación frente a la gripe comienza hoy en Aragón: "No es solo un acto de protección individual"

Las infecciones respiratorias vuelven a ganar terreno en Aragón coincidiendo con la recta final de septiembre.

Esta mañana han comenzado las campañas de inmunización frente a la gripe, el VRS y la COVID-19 correspondientes a la temporada 2026/27.

El objetivo fundamental de la vacunación es proteger frente a la gripe a las personas con mayor probabilidad de sufrir complicaciones, ya sea por razón de edad o por presentar patologías previas.

La comunidad dispondrá de 440.000 dosis, frente a las 419.000 adquiridas el año pasado, con una inversión de casi 4,5 millones de euros.

En esta primera fase, el proceso está dirigido a los usuarios de residencias de mayores, los profesionales sociosanitarios y las mujeres embarazadas.

En estos grupos, la vacuna frente a la gripe se administra de forma simultánea con la vacuna frente a la COVID-19 y, en el caso de los residentes en centros de mayores, también con la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS).

Esta estrategia busca facilitar la aceptación de la vacunación y aumentar la protección de la población diana y supone un importante esfuerzo para los equipos de enfermería de Atención Primaria.

Tal y como ha destacado la coordinadora de enfermería del sector Zaragoza I, África Orensanz, que se ha desplazado a un centro residencial de Santa Isabel en el que se ha iniciado hoy la inmunización.

"La vacunación no es solo un acto de protección individual, sino un compromiso con la salud comunitaria. Vacunarse permite cuidar del entorno más cercano, nuestros hijos, nuestros mayores y nuestras familias, y garantizar la protección del conjunto de la sociedad", ha señalado África.

Campaña vacunación escolar

Hoy es también el último día para que los padres, madres o tutores legales inscriban a los niños y niñas de segundo ciclo de Educación Infantil en la campaña de vacunación escolar, en la tercera edición de esta iniciativa.

La inscripción se realiza a través del formulario específico de 'SaludInforma', disponible en la web y en la aplicación, en el que es imprescindible indicar el centro educativo en el que está matriculado el menor, ya que solo podrá ser vacunado en ese colegio y siempre que participe en la campaña.

La vacunación escolar se desarrollará del 5 al 19 de octubre en 159 centros educativos de toda la comunidad, dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Infantil, es decir, a niños de 3, 4 y 5 años.

Los profesionales de Enfermería de los centros de salud se desplazan a los colegios para vacunar en horario escolar, con carácter general en una o dos jornadas acordadas entre cada centro educativo y su centro de salud de referencia.

Los niños que no se vacunen en su colegio podrán hacerlo de forma gratuita en su centro de salud.

La campaña continuará el 19 de octubre con la vacunación infantil en centros de salud y en centros de vacunación privados acreditados, así como con la de las personas mayores de 80 años y las de alto riesgo.

Cabe recordar que la principal novedad de esta temporada es la ampliación de la vacunación infantil frente a la gripe, que incluye ahora a todos los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años, frente al límite de 7 años de la temporada anterior.

El 3 de noviembre se incorporará el resto de grupos, entre ellos las personas mayores de 60 años y otras con factores de riesgo. Con carácter general, la cita para la vacunación de la gripe y la COVID-19 se gestiona mediante autocita en 'SaludInforma', que se abre días antes del inicio de cada grupo.