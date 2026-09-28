Aragón lleva al Supremo el aumento de su capacidad de acogida de menores: hasta 476 plazas fijadas por el Gobierno

El Gobierno de Aragón ha elevado al Tribunal Supremo el decreto de Moncloa que eleva su capacidad de acogida de menores no acompañados. La normativa fija un tope de plazas reservadas de 476 y se aprobó en la conferencia sectorial del pasado mes de abril.

Según han explicado los vicepresidentes Mar Vaquero (PP) y Alejandro Nolasco (Vox), la DGA ya recurrió en su día el decreto original. También la reforma de la Ley de Extranjería que dio pie al propio reparto de menores un año antes de la entrada masiva en Ceuta.

Vaquero ha denunciado que el Gobierno de España vuelve a "invadir" las competencias autonómicas. "Se repite un patrón", ha protestado la portavoz.

Para Nolasco, Sánchez busca "instrumentalizar a los menores de forma intolerable". Según ha declarado, el decreto "ataca derechos y libertades públicas fundamentales".

"El Gobierno ha vuelto a atacar a los españoles con un real decreto que favorece la inmigración ilegal", ha expresado.

Nolasco ha solicitado la suspensión cautelar de la normativa para que "no pueda surtir efecto alguno". "No aceptamos un real decreto hecho con nocturnidad y alevosía como coartada para endosarnos una oleada de menas", ha continuado.

Capacidad "sobrepasada"

Aunque sin ofrecer cifras, el también consejero de Desregulación ha asegurado que la Comunidad está "sobrepasada" respecto a su capacidad de acogida. Estas palabras han sido refrendadas por su homóloga popular.

"Son intereses que no tienen que ver con el bien del menor, es llevar a cabo una política de confrontación", ha lamentado.

Ceuta

La cuestión de Ceuta ha vuelto a salir a la palestra este lunes. Preguntado por la posible acogida, Nolasco ha reiterado que "la propuesta es que se vayan todos a su casa".

"Está en el acuerdo entre España y Marruecos y hasta Marruecos ha dicho que los recibiría. No hay motivos para que estén aquí, el interés superior del menor es que estén con sus padres", ha subrayado.

Nolasco ha indicado que toca "poner toda la carne en el asador jurídicamente". Algo "lógico y razonable", ha puntualizado.

Fin de la regularización

Por otro lado, el proceso de regularización de inmigrantes entra esta semana en su recta final. El representante de Vox ha desconfiado de las cifras que pueda ofrecer la Delegación del Gobierno en Aragón.

"Dudo mucho que salgan a la luz las reales, dijeron que iban a ser unos cuantos miles y han resultado ser muchísimos más", ha concluido.