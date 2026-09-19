Vox ficha a un exlíder del PAR que la lio con los trabajadores discapacitados: "Lo bueno es que no se fijan en los horarios"

Nuevo y polémico fichaje de Vox en Aragón. Los de Abascal han 'rescatado' al exlíder del PAR Ramón Millán como asesor del grupo parlamentario en las Cortes.

Alcalde de Castellote durante más de dos décadas y presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) de 2015 a 2019, Millán acaparó titulares hace ahora 10 años por unas polémicas palabras por las que se llegó a pedir su dimisión.

El sindicato OSTA calificó de "intolerables" unas declaraciones suyas realizadas en unas jornadas sobre discapacidad de la asociación Atadi cuando todavía era presidente de la Diputación.

Según este colectivo, Millán aseguró que los discapacitados "son gente dispuesta y que se deja la piel". Hasta aquí todo normal. El problema vino cuando dijo que "no piensan en la hora de cierre" sino en que "hay que producir".

"Me gustaría poder dar mucho trabajo a este colectivo, porque, si bien no dejo muy bien a los funcionarios de la Diputación, creo que podrían hacerlo tan bien o mejor que muchos" y "lo bueno del colectivo de discapacitados es que ni se fijan en la hora de cierre ni tienen sindicatos" son frases que, más de una década después, muchos todavía recuerdan.

Tanto que muchos lo consideran el mejor ejemplo de lo que fue su gestión.

Desde OSTA se mostraron entonces especialmente duros, ya que, en su opinión, estas declaraciones "solo fomentan la explotación de estos trabajadores viéndolos como mano de obra barata en vez de hablar de una verdadera inclusión social y su discriminación como miembros de igualdad de derechos de nuestra sociedad".

El malestar trascendió, incluso, al ámbito político, con un PSOE que calificó lo sucedido de "error grave".

Según han trasladado desde el entorno de Millán, aquello "se aclaró".

El exdirigente del PAR, pareja de la alcaldesa de Linares de Mora (PP), aseguró en su momento que sus palabras se habían malinterpretado y que todo lo había dicho de una forma "relajada y llana".

Por ello terminó pidiendo perdón, unas disculpas que acabaron siendo aceptadas por los colectivos afectados en medio de un enorme revuelo.

Preguntado por esta polémica, Millán declinó este viernes hacer declaraciones.

Los de Abascal, por su parte, descartaron hacer valoraciones al tratarse de una polémica de hace 10 años. Entonces, recalcan, "no formaba parte de Vox sino de otra formación".

"Larga trayectoria"

El vicepresidente y líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, celebraba en este final de semana la decisión de Ramón Millán, del que destacaba su "larga trayectoria política".

El exlíder del PAR -que llegó a asesorar unos meses a Alfredo Boné y formó parte de Aragoneses, una de las escisiones de la formación aragonesista-, podría tener un papel clave de cara a las próximas elecciones municipales por su tirón y su conocimiento de la provincia de Teruel.

Nolasco, no obstante, quiso recordar que Vox es un partido nacional en el que todas las decisiones se toman en coordinación con el comité nacional.

"No es él quien decide quién va en listas. El proceso es colegiado y se hace con el visto bueno del partido. Defendemos en todas partes lo mismo y queremos que haya una unidad de acción", remarcaba.

Pero, ¿qué ha visto Vox en él? Principalmente, según el propio vicepresidente, una disposición "excelente" a la hora de compartir su experiencia.