Jorge Pueyo, este sábado durante el Comité Nazional. E. E.

CHA llama a la unidad de la izquierda en las municipales: quiere una candidatura "que le haga temblar las piernas al PP"

Chunta Aragonesista (CHA) ha activado este sábado el 'modo elecciones' y ha llamado a la unidad de la izquierda para conseguir una candidatura que "le haga temblar las piernas al PP" en las municipales de mayo y las generales.

Su presidente, Jorge Pueyo, ha anunciado una ronda de contactos con todas las formaciones -tanto nacionales como municipales- de cara a lograr este objetivo y que no se pierda "ni un solo voto".

El objetivo es que no se repitan los errores de 2023, cuando CHA se quedó a las puertas de volver al Ayuntamiento de Zaragoza, Podemos perdió su representación y Zaragoza en Común (ZEC) bajó a los dos concejales.

La fórmula es clara. CHA propone ejercer "el liderazgo" que los aragoneses le otorgaron el 8-F para construir "las candidaturas más amplias posibles".

El partido marca así territorio para evitar que nada venga impuesto "desde Madrid o Barcelona".

Los asistentes al Comité, este sábado. E. E.

"No queremos más dudas. Lo que queremos aportar es certezas; que nadie se sienta huérfano y se quede en su casa", recalcaba el también portavoz de CHA en las Cortes.

El objetivo último en Zaragoza es "echar a Natalia Chueca". En el plano nacional, Chunta pretende hacer ver que "Aragón no se vende".

Aunque no ha querido aclarar si el liderazgo de CHA en las listas será una línea roja, la formación sí está dispuesta a "liderar el proceso" con "responsabilidad".

"Yo creo que podemos conseguirlo, estoy bastante convencido", decía.

Mientras se deshoja la margarita, los nacionalistas activarán su propio calendario de primarias.

En el caso de Zaragoza suenan nombres como el de Chuaquín Bernal, aunque hay voces que también sitúan al exconsejero José Luis Soro como posible aspirante.

La formación afronta el proceso con las encuestas y los barómetros a su favor y el aval del buen resultado del pasado 8 de febrero, cuando doblaron su representación en las Cortes de Aragón.

Según las extrapolaciones, podrían tener entre tres y cuatro representantes en la plaza del Pilar. Y esto, como ha recalcado el presidente de CHA, yendo en solitario.

También podrían conseguir un diputado en el Congreso. "Pero CHA no se conforma. ¿De qué sirven esos concejales si no puedes cambiar las políticas de Chueca?", se preguntaba tras el Comité.

Pueyo es consciente de que no hay tiempo que perder. Especialmente teniendo en cuenta que, si logra un candidato de consenso, el PSOE pondrá nombre al rival de Natalia Chueca a finales de octubre.

Por ello, su intención es que los nombres de los elegidos para representar a CHA, sea con la fórmula que sea, en las municipales y las generales estén decididos entre finales de año y principios de 2027.

Izquierda Unida

Izquierda Unida también ha reunido este sábado a su coordinadora, máximo órgano de decisión entre asambleas.

Su máxima representante, Marta Abengochea, ha asegurado que su organización ya trabaja en el horizonte de las próximas elecciones municipales.

El partido considera que cuenta con una militancia implicada, implantación territorial y un proyecto político capaz de responder a las necesidades reales de los municipios aragoneses. “Estamos preparadas para las próximas elecciones municipales porque llevamos años construyendo alternativas desde el territorio, acompañando a la gente en sus problemas cotidianos y defendiendo los intereses de la mayoría social. Allí donde hay una necesidad colectiva, estará Izquierda Unida ofreciendo apoyo, organización y propuestas”, ha expresado.

El encuentro ha servido para analizar el inicio del curso político y fijar las principales líneas de trabajo de la organización para los próximos meses. La reunión se ha desarrollado en un contexto marcado por “un creciente ataque a los servicios públicos y a los derechos sociales” por parte del Gobierno PP-Vox.

Ante esta situación, Izquierda Unida Aragón ha reafirmado su compromiso de seguir presente en los conflictos sociales y de acompañar a quienes defienden las condiciones de vida de la mayoría social.

IU Aragón asegura afrontar este nuevo curso con la determinación de combatir "las políticas que deterioran la sanidad pública, la educación, la vivienda o los servicios de cuidados". “Estamos donde se producen los conflictos, defendiendo aquello que sostiene la vida cotidiana. No nos limitamos a denunciar los problemas, también trabajamos para construir alternativas y propuestas concretas”, ha señalado Abengochea.

Uno de los hitos políticos más relevantes de los próximos meses será el debate de los presupuestos de Aragón. Para Izquierda Unida, este proceso permitirá comprobar cuáles son las verdaderas prioridades del Gobierno autonómico en un momento en que la Comunidad dispone de más recursos que nunca.

Así, IU ha resumido su acción política en tres ideas fundamentales: acompañar todas las luchas sociales, desde las reivindicaciones por una sanidad y educación públicas de calidad hasta el acceso a la vivienda digna; defender aquello que sostiene la vida cotidiana de las personas, situando los cuidados, los servicios públicos y los derechos sociales en el centro de las políticas; y demostrar que existe una alternativa basada en la justicia social, la redistribución de la riqueza y la ampliación de derechos.