La siguiente propuesta es el sábado, 26, de 12 a 17h., con la llegada a Zaragoza de “Somontano en Ruta”

"ZaraGOZA Vino Somontano" arranca su ciclo con aforo completo en su primer evento: el maridaje 'Cine y vino'

El maridaje "Cine & Vino" en la Filmoteca de Zaragoza abría, anoche, el ciclo que con el nombre "ZaraGOZA VINO SOMONTANO" organiza la Denominación de Origen Somontano con la colaboración de Aragón Sabor de Verdad y la financiación del Gobierno de Aragón.

Un evento que contaba con todas sus plazas cubiertas y en el que el experto en vinos y comunicador, Mariano Navascués, y el crítico de cine y cortometrajista, Dani Calavera, dirigían la primera cata de vinos organizada en Zaragoza en una sala de cine centrándola en la alianza de los icónicos personajes de cine con una selección de cuatro vinos Somontano.

Una magnífica sesión de cine y vino con palomitas de maíz y chucherías incluidas.

Acto. ZaraGOZA Vino Somontano

"Somontano en ruta", próxima cita

La próxima cita del ciclo será el sábado, 26 de septiembre, de doce del mediodía a cinco de la tarde con la llegada a Zaragoza, por primera vez, de "Somontano en Ruta".

La calle Segismundo Moret será el escenario de esta celebración en la que quince bodegas ofrecerán una carta de cincuenta y seis vinos Somontano y siete restaurantes y establecimientos agroalimentarios, treinta y tres tapas.

Una estupenda velada amenizada con música en directo y DJ. Además, la entrada es gratuita y sin límite de aforo.

El "Maridaje Sonoro"

"ZaraGOZA Vino Somontano" cerrará este ciclo que durante septiembre y octubre acerca su denominación de origen a la capital aragonesa, con el "Maridaje Sonoro" para el que todas las plazas ya están cubiertas.

Será el sábado, 3 de octubre, a las 12 del mediodía en la Sala Oasis y allí el "selector musical" de RNE3, Jesús Bombín, y la sumiller y comunicadora del vino, Meritxtell Falgueras ofrecerán un maridaje único e inolvidable de los vinos Somontano con emblemáticas canciones y míticos cantantes como extraordinario cierre de esta campaña de la DO Somontano en Zaragoza.