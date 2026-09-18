Vox tendrá que buscar nuevo responsable de mayores en el Gobierno de Aragón: Máximo Ariza se jubila

Vox deberá afrontar cambios en una de sus direcciones generales más relevantes dentro del Gobierno de Aragón. Y deberá hacerlo “próximamente”, tan pronto como Máximo Ariza formalice su jubilación y ponga fin a una amplia carrera política.

Ariza, director general de Mayores desde el 1 de agosto de 2024, anunció en su última comparecencia en las Cortes de Aragón que da un paso al lado.

“Próximamente voy a pasar a formar parte del colectivo de mayores que he tenido el honor de servir durante esta etapa al frente de la Dirección General. Tras 46 años de servicio público en diferentes administraciones, pocas formas más dignas existen de concluir una trayectoria profesional que con la rendición de cuentas”, resaltó.

Ariza expresó que “su mayor deseo” es poder dar continuidad a “las políticas iniciadas durante este periodo”. “Constituye una base sólida sobre la que seguir construyendo”, añadió.

De ese trabajo, apunta a seguir un tiempo más en el tintero el anteproyecto de la ley integral de las personas mayores. La propia tramitación y el parón por el adelanto electoral han frenado su desarrollo hasta que regrese a las Cortes.

Según detalló el director general, queda pendiente el informe para recibir consignación presupuestaria. Después se remitirá a los servicios jurídicos.

Una amplia trayectoria

Ariza, integrado en la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, ya formaba parte de este departamento con la popular Carmen Susín. Fue su asesor entre 2021 y 2024.

Antes, ejerció como diputado y portavoz provincial en Zaragoza con el PAR. Fue funcionario de carrera en distintas áreas del Gobierno autonómico: agricultura, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales o Hacienda.

Una nueva vacante

La salida de Ariza es la segunda que deberá afrontar Vox en lo que va de legislatura. La exdirectora gerente del IASS, Marta Isabel Tejero, presentó su dimisión a finales del mes de agosto por motivos personales.

Por importancia y capacidad de gestión presupuestaria, el IASS es una de las patas más importantes de la consejería liderada por Alejandro Nolasco. Casi un mes después, sigue sin sustituto.