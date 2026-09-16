Fernando Beltrán no se autodescarta como candidato del PSOE en Zaragoza: "Estoy a disposición de mi partido"

El PSOE está ya inmerso en el proceso de primarias que pondrá 'cara' al principal rival de Natalia Chueca en las elecciones de municipales de mayo.

Esta mañana, el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha puesto a disposición del PSOE el convertirse en candidato a los comicios: "Llevo más de 30 años al servicio de lo público, estoy a disposición de mi partido para organizarnos para las primarias".

La portavoz del PSOE-Zaragoza, Lola Ranera, seguía esta misma fórmula respecto a su posible candidatura a las primarias y ni se autodescartaba ni daba un paso al frente.

Este martes, la ejecutiva reivindicaba una apuesta por reilusionar al electorado, y aunque la dirección tendría ya varias personas en la cabeza, por ahora, ese 'mirlo blanco' sigue sin tener nombre ni apellidos.

Los aspirantes tendrán del 23 al 26 de octubre para presentar sus precandidaturas. Ese mismo día 26 será la proclamación, y si solo hubiese un nombre, quedaría elegido virtualmente como candidato.

En caso de que haya más -con el 'modelo PSOE' de primarias no se puede dar nada por descontado- los candidatos tendrán del 28 de octubre al 4 de noviembre para recoger avales.

Se necesitarán unos 250 y si más de uno los consiguiera, la primera vuelta se celebraría el 14 de noviembre y la segunda, de ser necesaria, el 21.

Los socialistas consultados no descartan una figura blanca y sin cargo orgánico que permita poner de acuerdo a sanchistas y lambanistas.

‘España en Libertad. 50 años’

Es mañana de martes, la delegación del gobierno ha presentado también la nueva programación de actividades de ‘España en Libertad. 50 años’

El objetivo es seguir acercando la memoria democrática a las nuevas generaciones y fomentar una ciudadanía crítica y consciente.

Las propuestas reivindican el papel de las personas anónimas que hicieron posible la conquista de derechos y libertades y abren espacios de encuentro y reflexión sobre los retos actuales de la democracia.

El delegado ha destacado que esta conmemoración pretende ir más allá del recuerdo de una efeméride: “La democracia no puede darse por sentada. Hace 50 años España comenzó a construir colectivamente un país de derechos y libertades y hoy tenemos la responsabilidad de conocer ese camino, valorar lo conseguido y seguir cuidándolo”.

Siguiendo esta línea, la la comisionada de España en Libertad, Carmina Gustrán, ha puesto en manifiesto el papel de que cada territorio pueda aportar sus propias experiencias, sus protagonistas y sus preguntas sobre el presente y el futuro.

El carácter descentralizado del programa permite, precisamente, que la celebración llegue a municipios, universidades, centros educativos, espacios culturales y asociaciones, y que la ciudadanía pueda reconocerse en ella”, ha declarado la comisionada.

Una de las principales novedades de esta edición será la elaboración de un cuestionario entre 900 jóvenes de todo Aragón.

Los resultados se presentarán en el mes de noviembre y servirán para analizar, a través de diferentes variables, cómo ven los diferentes aspectos de la democracia.

Entre las actividades previstas, Zaragoza acogerá 'El encuentro', un evento coorganizado junto al Consejo de la Juventud de España (CJE), que cerrará el programa DemocraZia con Z, un espacio donde los jóvenes aragoneses tomarán la palabra, se encontrarán y celebrarán lo que construyen en común.

La plaza de San Bruno de Zaragoza reunirá el próximo 18 de septiembre a entidades juveniles y jóvenes referentes en una feria de entidades y un podcast en directo conducido por David Adújar y María Bouabdellah, sobre el acceso de la juventud aragonesa al ocio y la cultura.

En el mes de octubre, se desarrollará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza el ‘Reto Atalaya’, una experiencia inmersiva dirigida a estudiantes universitarios que plantea escenarios inspirados en amenazas reales y reta a los participantes a buscar soluciones innovadoras.

Las actividades también pondrán el foco en la ciudadanía y en los retos que afronta hoy esta sociedad democrática.

El 12 de noviembre, la Estación del Norte de Zaragoza albergará un debate titulado “La vivienda: crisis y emergencia” que analizará los problemas de los jóvenes para acceder a una vivienda.

El 22 de octubre, el Ateneo Laico Stanbrook será el escenario de una actividad participativa con jóvenes denominada ‘Por otros 50 años más de espacio público en libertad’ y centrada en las amenazas y oportunidades para disfrutar de un espacio público abierto y democrático.

Además, de la mano de la Asociación Odón de Buen, el 10 de noviembre, la Universidad de Zaragoza acogerá la presentación de un proyecto sobre la vida de Sadí de Buen, de Antonio Calvo Roy, periodista científico y biógrafo de Odón de Buen.

El 19 de noviembre, en el Centro Cívico de Zuera, se presentará el certamen nacional de teatro amateur y ciencia, D’Ensayo ODB Lab, que acercará al medio rural las artes escénicas, la divulgación y el pensamiento crítico.

La cultura y las expresiones artísticas tendrán también un papel destacado en Huesca.

El 25 de septiembre, la plaza de Cervantes de Huesca acogerá una sesión de cine al aire libre con la proyección de una película vinculada a la Transición española, acompañada de una introducción y contextualización especialmente dirigida al público joven.

En noviembre llegará a Almudévar la exposición ‘Juventud concienciada. El cerco de Huesca y los milicianos italianos durante la Guerra Civil’, que posteriormente recorrerá distintos municipios de la provincia.

Durante los meses de octubre y noviembre, 15 centros de formación de la provincia de Huesca acogerán los talleres teatralizados ‘Mi querida España: Una clase de historia en femenino (1975-2026)’, que abordarán la memoria, los derechos y las libertades de las mujeres españolas a lo largo de este periodo.

Este año, la Subdelegación del Gobierno de España en Huesca volverá a abrir sus puertas a los centros educativos. Las visitas guiadas, organizadas por el escritor Óscar Sipán, incluirán una charla adaptada al alumnado sobre la Transición española, la evolución de los derechos y libertades, la participación ciudadana y el significado de la democracia en la sociedad actual.

El programa abordará el protagonismo juvenil durante el paso de la dictadura a la democracia en la provincia de Teruel.

Lo hará a través de un coloquio que conectará la realidad política y social turolense con el proceso de Transición que atravesaba España de la mano de la Cátedra María Domínguez de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza.

El programa incorpora la cesión de la escultura “Justicia y paz” de Lorenzo Pascual García Isarria a la Asociación Memorialista Pozos de Caudé. Esta figura se instalará en una localidad turolense tras la celebración de un debate juvenil.

Por último, también en Teruel, se va a grabar un documental sobre las migraciones, Bumerán, que propone un recorrido emocional e histórico por una realidad vinculada al exilio político y que conecta las experiencias del pasado con fenómenos que siguen formando parte del presente.