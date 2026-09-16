Directivas de Aragón cumple 20 años reivindicando el papel de la mujer en la transformación de la Comunidad

Directivas de Aragón ha celebrado este miércoles en el Palacio de la Aljafería el acto por su 20 aniversario. El encuentro ha reunido a cerca de 300 personas entre directivos y órganos de gobierno de empresas y organizaciones, además de sus socias.

La jornada ha contado con la participación del presidente de Aragón, Jorge Azcón, la de las Cortes de Aragón, María Navarro, del Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, así como de numerosas autoridades y representantes del tejido empresarial, social y educativo aragonés.

María Sasot, presidenta de Directivas de Aragón, ha destacado la evolución de la asociación desde sus comienzos en 2006 hasta convertirse “en la red de referencia del liderazgo femenino de la Comunidad y ser reflejo de la diversidad del tejido económico y social aragonés”.

Como ha explicado, el 40 % de sus socias dirige áreas funcionales, un 28 % lidera en la función pública, el tercer sector o la consultoría, y un 17 % ocupa la máxima responsabilidad ejecutiva de una empresa, como directora general, consejera delegada o propietaria.

“Juntas representamos una parte muy significativa del talento directivo que hoy impulsa Aragón”, ha señalado.

Transformaciones económicas

En su discurso, ha puesto la mirada en el futuro, especialmente importante por el momento que está viviendo Aragón, con una de las mayores transformaciones económicas de la historia reciente marcada por la digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética y la llegada de grandes inversiones.

“Tenemos una oportunidad única para construir el Aragón del futuro. Aprovecharla dependerá, sobre todo, de nuestra capacidad para contar con todo el talento del que dispone nuestra Comunidad. Es una responsabilidad compartida y exige una forma diferente de entender el liderazgo”, ha declarado.

Liderazgo femenino

Un mensaje compartido por el presidente, Jorge Azcón, quien ha destacado el trascendente momento de la Comunidad y ha incidido en que “impulsar el liderazgo femenino no es solo una cuestión de igualdad de oportunidades; es también una condición imprescindible para el crecimiento, la innovación y la prosperidad”.

“La asociación nació para crear redes, compartir experiencias, reconocer referentes y defender una idea tan sencilla como imprescindible: que el talento y el mérito deben ser los únicos criterios para acceder al liderazgo y a los espacios de decisión”, ha expresado la presidenta de las Cortes, María Navarro.

La celebración ha servido para agradecer la contribución de las personas que han contribuido al crecimiento de Directivas de Aragón y han apoyado las distintas iniciativas y programas. Entre ellos, han destacado Soy Futuro, +Steam Aragón, el Campus de Formación y desarrollo del liderazgo femenino o la Cátedra de Desarrollo Directivo Femenino.

Del mismo modo se han mencionado espacios de encuentro como el Aragón Leaders Forum, Miradas Cruzadas o WO-MEN Talks. Y finalmente, los Premios Talento y Mérito, “que desde 2018 reconocen a profesionales, empresas e instituciones comprometidas con la igualdad de oportunidades”.