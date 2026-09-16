Beltrán, sobre el decreto de centros de datos: "No estamos hablando de criterios que se puedan llamar excesivos"

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha vuelto a referirse este miércoles al decreto sobre los centros de datos y su posible impacto en la Comunidad.

En declaraciones a los medios, Beltrán ha insistido en que el Gobierno central solo busca "poner orden en un proceso que literalmente se había desmandado".

Se ha referido en este sentido a "cosas tan básicas" como que los centros "cumplan los más altos criterios y exigencias de sostenibilidad". O también, que dichas instalaciones se sirvan de energías renovables.

"Quieren que estén gobernados bajo una fórmula jurídica sujeta a la legislación, tampoco estamos hablando de elementos que alguien pueda decir que son excesivos", ha asegurado el delegado.

Por ello, ha planteado que es el Gobierno de Aragón quien "no ha sabido diseñar" criterios ajustados a la normativa. "Jamás se han sentado con Red Eléctrica, ni la CHE, ni la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni los municipios que van a tener un centro de datos", ha señalado.

"Especulación"

Para Beltrán, se está generando "rechazo a nivel vecinal y de los diferentes pueblos para un elemento tildado de interés general". También se ha referido a la necesidad de "eliminar el efecto de especulación" que puedan generar los centros: "simplemente, empresas que vienen a coger acceso a la red eléctrica para luego revenderlo".

"Eso no quita que haya otras que realmente están planteando proyectos bien diseñados, sujetos a la normativa", ha concluido.

También este miércoles, la Cámara de Comercio de Zaragoza ha salido al paso de la actualidad alrededor del real decreto. El director general y secretario general, José Miguel Sánchez, ha señalado que "las empresas necesitan marcos estables".

No ha negado un posible impacto en el sector en Aragón. La institución ya se encuentra en proceso de elaborar informes en este sentido, como el último de la Fundación Basilio Paraíso que analiza el "ecosistema" alrededor de las inversiones ya anunciadas.

"Las reglas tienen que estar claras cuando vienes a invertir, como también pasó con las renovables", ha expresado.