Aragón requiere un plan de choque para lanzar los centros de datos: el pico de empleo movilizará casi 27.000 puestos

Aragón se encuentra a las puertas del pico de actividad alrededor de los centros de datos y requiere de un plan de choque en cuestiones como la posible necesidad de mano de obra.

Es una de las principales conclusiones del informe presentado este miércoles por la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio. El documento ahonda en la necesidad de generar un "ecosistema" alrededor de estas instalaciones y que el tejido productivo aragonés pueda beneficiarse de la ola inversora.

Así las cosas, la Comunidad está a 2 años vista del teórico pico de actividad alrededor de los centros de datos, con la fase de construcción. En 2028, esta actividad representará el 4,3% del PIB autonómico y el 5,9% del empleo.

La tendencia apunta a repetirse en 2029 y la denominada "ola constructiva" duraría hasta 2033, según los autores del informe. Este periodo (desde 2024) reportaría al PIB aragonés 8.065,9 millones de euros de riqueza directa e indirecta y el equivalente a 143.536 empleos a jornada completa durante una década.

Por otro lado, la fase operativa aportará hasta 1.149,6 millones anuales. En puestos de trabajo, se mantendrían 3.217 durante los 20 o 30 años de vida útil de las instalaciones.

Capitalizar las inversiones

En este sentido, la Fundación Basilio Paraíso ha puesto sobre la mesa 5 ejes con 15 actuaciones que permitan crear un ecosistema alrededor de esta industria. El primero pasa por definir una "estrategia de conjunto" alrededor de la IA y las nuevas tecnologías.

El segundo es el relativo a la cadena de suministro. El informe ahonda en la oportunidad que puede suponer para las empresas locales formar parte de la cadena de suministros y el mantenimiento de las instalaciones, con 174,3 millones anuales en juego como "gasto recurrente".

Crear y retener talento

Buena parte del plan de choque gira alrededor del talento y el empleo, el tercer eje. Solo entre 2026 y 2029, los proyectos en marcha movilizan 26.778 empleos equivalentes. Son 12 veces los titulados anuales de FP "de las familias relevantes" y 9 "toda la salida técnica de la Comunidad".

Esta "presión" se concentra en oficios como los electricistas, frigoristas e instaladores de climatización, operadores de grúa y montadores y perfiles de obra civil. Algunos de estos perfiles, precisa el informe, se consideran de difícil cobertura en Aragón.

El cuarto eje de actuaciones llama a adaptar la inteligencia artificial a sectores que ya cuentan con peso. Son, entre otros, la automoción, la agroalimentación y la logística.

Finalmente, el documento pide garantizar un retorno al territorio de la industria de los datos: "beneficios visibles en empleo local, infraestructuras, vivienda y servicios públicos".

33.400 millones respaldados

"El primer paso de los promotores debería ser venir con esa cultura, ser conscientes de que a la hora de instalar proyectos tengan el componente social y un valor", ha apuntado Óscar Lobera, uno de los autores.

No obstante, la propia Fundación ha apuntado que los cálculos alrededor de este sector pueden variar. El informe se ha elaborado en base a los 10 proyectos respaldados hasta la fecha por expedientes oficiales del Gobierno de Aragón. Es decir, planes PIGA o DIGA.

Estos son: Amazon Web Services antes de la última ampliación, Microsoft, QTS, ACS/Benbros, Box2Bit, Azore, Merlin, Samca y Vantage. Concentran una inversión superior a los 33.400 millones de euros, casi la mitad de los 70.000 anunciados en los últimos años.