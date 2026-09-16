Amazon se defiende: asegura que sus centros de datos solo consumirán agua cuando se superen los 30 grados

En pleno debate por la regulación de los centros de datos por parte del Gobierno central y la aparición de voces críticas por el consumo energético y de agua, Amazon Web Services (AWS) mueve ficha.

La multinacional desplegó este martes en el foro Tech4Water, celebrado en Zaragoza, una batería de cifras para defender que ya reponen más agua de la que consumen. Además, aseguran que el funcionamiento de sus instalaciones minimiza el uso de recursos hídricos durante la mayoría del año.

Más concretamente, los cálculos de AWS señalan que solo se necesita agua cuando la temperatura supera los 30 grados. Es el equivalente al 10% del año, mientras que el 90% restante se sirven de sistemas de refrigeración por aire.

De acuerdo al director de operaciones de centros de datos, Paul Meaney, esto sirve para ahorrar entre un 25% y un 30% de recursos en momentos de "estrés hídrico". "Los centros de datos (de AWS) son 7 veces más eficientes que otros en el mercado", argumentó Meaney en Zaragoza.

Estas declaraciones tuvieron una defensa cerrada por parte del presidente aragonés, Jorge Azcón. Él mismo volvió a poner el acento en que la regulación que pretende implantar el nuevo real decreto puede poner en riesgo alrededor de 50.000 millones de euros en inversiones en la Comunidad.

Las obras siguen

Eso sí, AWS, esta vez a través de su responsable de relaciones institucionales en España y Portugal, David Blázquez, negó una posible paralización de las obras de ampliación en Aragón. O, en el peor de los casos, el freno a las infraestructuras que ya están en marcha.

El foro Tech4Water sirvió también para actualizar la inversión de la multinacional en infraestructuras hídricas. La suma alcanza ahora los 21 millones de euros tras añadir los 3,7 de la modernización de 25 kilómetros del Canal Imperial de Aragón.

Revertir el consumo

Es el último proyecto en anunciarse y consistirá en la sustitución de tramos a cielo abierto con tuberías. Esto contribuirá a reducir evaporaciones y fugas y este mismo año permitirá, según AWS, evitar la pérdida de 1.000 millones de litros.

Estas cantidades aumentarán progresivamente hasta el horizonte del pleno rendimiento. En 2030, con la obra ya terminada, las previsiones apuntan a los 10.000 litros.

Proyectos en todo Aragón

Del resto de proyectos en marcha, AWS estima que en las 570 hectáreas de regadíos "inteligentes" de la cuenca del Ebro (olivos, almendros, maíz y trigo) el ahorro es de 244 millones de litros, un 22% más de lo previsto.

En Zaragoza, las inundaciones de Parque Venecia y el barranco de la Muerte en 2023 llevaron a la construcción del canal perimetral. Esta infraestructura y el resto del entorno serán capaces de retener y almacenar alrededor de 300 millones.

Detectores inteligentes

Por otro lado, en San Julián de Banzo (Huesca) se restauraron 5,4 kilómetros de tuberías del siglo XIX. El nuevo sistema aporta 473 millones de litros de excedente.

Hasta 770 millones se ahorran en Pina de Ebro, de acuerdo a los mismos datos, e incluso se redirigen a un bosque municipal de chopos de 70 hectáreas. Finalmente, los sistemas de detección inteligente de Villanueva de Gállego localizaron una veintena de fugas en la red municipal. En 2 años se pudieron ahorrar otros 33 millones de litros.

En términos globales, AWS argumenta que su aportación al año es de más de 1.000 millones de litros. Aspiran a duplicar esa cifra a expensas del desarrollo del proyecto en el Canal Imperial.