La nueva unidad móvil de donación de plasma se presenta a los hospitales aragoneses

El Banco de Sangre hace un llamamiento a los donantes de sangre para que, si desean dar un paso más, soliciten una valoración como posible donante de plasma.

El Gobierno de Aragón y el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón presentaron el pasado mes de julio la nueva Unidad Móvil de Donación de Plasma, un recurso pionero en la Comunidad Autónoma destinado a acercar la donación de plasma a todo el territorio aragonés, y que permitirá incrementar las donaciones en la comunidad y así contribuir al abastecimiento de plasma de la red hospitalaria y a la obtención de medicamentos esenciales para miles de pacientes.

Hasta ahora, la donación de plasma mediante plasmaféresis únicamente podía realizarse en las instalaciones del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en Zaragoza.

Gracias a este nuevo vehículo perfectamente equipado, la donación podrá acercarse próximamente a municipios y comarcas de toda la Comunidad, ofreciendo a todos los aragoneses la posibilidad y la facilidad de donar plasma sin tener que desplazarse hasta Zaragoza.

"Es la primera vez que existe una unidad móvil como ésta en la Comunidad Autónoma. Las personas que quieran donar plasma podrán acceder a través de esta unidad móvil, no tendrán que desplazarse al único punto fijo que había en Zaragoza", explica Rosa Plantagenet-Whyte, directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

Actualmente, Aragón cuenta con alrededor de 1.400 donantes de plasma y se prevé alcanzar durante 2026 una producción cercana a los 12.000 litros de plasma, una cifra que supone un importante avance respecto a años anteriores.

"Para los médicos que tratamos pacientes con problemas de inmunodeficiencias es importantísimo disponer de estos productos. Cada vez hace falta más plasma, por eso hay que animar a la gente a que dé ese paso y se hagan donantes, es muy importante", señala Pilar Delgado, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

El plasma es un componente esencial de la sangre. Representa aproximadamente el 55 % de su volumen total y está compuesto principalmente por agua, proteínas, factores de coagulación, anticuerpos y otras sustancias necesarias para el correcto funcionamiento del organismo.

Según Plantagenet-Whyte "es muy importante obtener plasma porque tiene unas proteínas esenciales para fabricar una serie de medicamentos que si no no se podrían fabricar".

A partir de las proteínas presentes en el plasma se elaboran medicamentos biológicos esenciales que, en la actualidad, no pueden fabricarse de forma artificial y cuya demanda continúa aumentando en todo el mundo.

Estos medicamentos, entre ellos la Albúmina y las Inmunoglobulinas, son eficaces contra patologías hematológicas, inmunológicas y reumatológicas tanto en adultos como en pacientes pediátricos.

El proceso de donación de plasma dura algo más que una donación de sangre convencional: unos 45 minutos frente a los 15 habituales.

Los requisitos son similares, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. En este proceso, además, el personal sanitario valora previamente si el acceso venoso es el adecuado para realizar la aféresis.

Este sistema facilita una más rápida recuperación por lo que se puede realizar una vez al mes.

El Banco invita a donantes de sangre interesados a que en su próxima donación soliciten una valoración como posible donante de plasma.

"Animamos a la gente a donar plasma, porque su plasma puede salvar vidas y dar fuerza a otros que lo necesitan", concluye la directora gerente del Banco de Sangre.