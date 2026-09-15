Confirmado: Interpeñas Zaragoza ya tiene su pregonero y Peñista de Honor para las Fiestas del Pilar 2026

Las Fiestas del Pilar volverán a reconocer este año a quienes han contribuido, generación tras generación, a mantener vivas las tradiciones y el espíritu festivo de Zaragoza.

Interpeñas Zaragoza ha elegido como pregoneros a la Comparsa de Cabezudos de Las Fuentes, una formación vinculada a la vida cultural y festiva de la ciudad que celebra este año su 50 aniversario.

Medio siglo llevando ilusión a las calles, acompañando las celebraciones y manteniendo una de las tradiciones más queridas por los zaragozanos convierte a la Comparsa de Cabezudos de Las Fuentes en una elección cargada de simbolismo.

Su trayectoria está ligada a familias y generaciones que han crecido vinculadas a las fiestas, los barrios y la cultura popular de Zaragoza.

El nombramiento como pregoneros supone así un reconocimiento a 50 años de compromiso con Zaragoza, sus tradiciones y el espíritu de las Fiestas del Pilar.

Javier Pina, Peñista de Honor

Interpeñas Zaragoza distinguirá también a Javier Pina, de Peña El Almuerzo, como Peñista de Honor por una trayectoria de 44 años de dedicación a la Peña y a su Junta Directiva, incluyendo la de la Federación.

Cuarenta y cuatro años representan una vida entera vinculada al movimiento peñista. Una dedicación sostenida en el tiempo y basada en el compromiso, el trabajo y la defensa de este modelo de fiesta popular y participativa.

La trayectoria de Pina representa también el trabajo de tantas personas que durante todo el año contribuyen a que las Fiestas del Pilar sean mucho más que unos días en el calendario.

Son personas que organizan, colaboran y participan, manteniendo vivo el tejido asociativo que permite que miles de zaragozanos y visitantes disfruten de unas fiestas abiertas, populares y compartidas.

Su nombramiento como Peñista de Honor supone un reconocimiento a 44 años de entrega y fidelidad a Peña El Almuerzo y al movimiento peñista.

La distinción sirve también para poner en valor a todos aquellos peñistas anónimos que han dedicado buena parte de sus vidas a hacer grande la fiesta.

Este año, dos nombres propios serán protagonistas de estos reconocimientos: la Comparsa de Cabezudos de Las Fuentes, en su 50 aniversario, y Javier Pina, tras 44 años de vida peñista.